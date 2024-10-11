https://ria.ru/20241011/tank-1977505119.html

Военные вытащили застрявший танк сослуживцев из-под носа ВСУ

Военные вытащили застрявший танк сослуживцев из-под носа ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

Военные вытащили застрявший танк сослуживцев из-под носа ВСУ

Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", выполняя боевые задачи на Кураховском направлении, вытащили застрявший в непосредственной... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:08

2024-10-11T05:08

2024-10-11T11:51

специальная военная операция на украине

безопасность

т-72 "урал"

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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", выполняя боевые задачи на Кураховском направлении, вытащили застрявший в непосредственной близости к позициям противника танк Т-72 Б3М сослуживцев, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным Сварной. Он был в экипаже одного из двух танков, которые выехали на штурм укрепрайона противника."Расстояние было 20-30 метров до противника: так получилось, такой укрепрайон, а мы стояли на подхвате — он приезжает, мы их меняем, также начинаем отрабатывать. Нет и нет ребят, ну смотрим — привозят их, пехота привезла", — рассказал мехвод танка. На вопрос, что случилось, Сварной получил ответ, что танк "на брюхо сел" прямо перед укрепрайоном врага. Было решено спасать машину. Выехали втроем: два мехвода и командир танка. "Приехали туда, нашли этот танк. Я не знаю, какова была ситуация у противника, когда они видели, что мы к ним под нос подъехали", — пояснил Сварной. Командир выскочил и накинул тросы между двумя танками, предварительно отдав приказ ни при каких обстоятельствах не покидать машину Сварному. Второй механик занял застрявший танк."Я про себя думаю: "Ну, давай, родной, запускай его". Смотрю: дым пошел с выхлопной — запустил он его с воздуха, в этот момент начинаю тащить — тащу, тащу, рывками, рывками — вытащил его, метров пять — все! А третий танк еще выезжал нас прикрыть, отвлечь все внимание на себя, а по нам сыпали и сыпали", — добавил военнослужащий. При возвращении в тыл экипаж задал вопрос командиру, сколько времени потребовалось на выполнение этой задачи. Как оказалось, вся эвакуация прошла за три минуты, однако, как показалось мехводу, прошел час.

https://ria.ru/20241007/tankist-1976667969.html

https://ria.ru/20241005/tank-1976471960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, т-72 "урал"