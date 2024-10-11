https://ria.ru/20241011/svo-1977616441.html

"Ветераны России" предложили Сигалу пойти добровольцем на СВО

"Ветераны России" предложили Сигалу пойти добровольцем на СВО - РИА Новости, 11.10.2024

"Ветераны России" предложили Сигалу пойти добровольцем на СВО

Общероссийское движение "Ветераны России" обратилось к актёру, спецпредставителю российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивену Сигалу с предложением... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:04

2024-10-11T15:04

2024-10-11T15:04

специальная военная операция на украине

стивен сигал

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Общероссийское движение "Ветераны России" обратилось к актёру, спецпредставителю российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивену Сигалу с предложением оказать ему помощь для вступления в одно из добровольческих формирований ВС РФ, участвующих в СВО. Ранее Сигал рассказал, что в начале СВО написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за него и за Россию. Председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов поблагодарил Сигала за поддержку России в сложное для неё время, отметил, что его готовность защищать РФ - это мощный символ верности и патриотизма. "Мы хотели бы предложить вам всестороннюю поддержку в случае вашего окончательного решения принять участие в СВО на стороне Российской Федерации. Движение "Ветераны России" готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований Вооружённых сил Российской Федерации, участвующих в СВО", - написал Резяпов в письме Сигалу, которое есть в распоряжении РИА Новости. Глава "Ветеранов России" особо подчеркнул, что патриотизм Стивена Сигала вдохновляет не только россиян, но и миллионы людей по всему миру. "Мы надеемся, что ваша поддержка поможет укрепить уверенность в нашей общей победе и сплочённости российского народа", - заключил Резяпов. Актер Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, стал спецпредставителем российского МИД в 2018 году.

https://ria.ru/20240929/svo-1975308347.html

https://ria.ru/20240925/svo-1974664531.html

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стивен сигал, владимир путин, россия