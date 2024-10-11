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Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
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13:36 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/svo-1977587461.html
Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ
Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ, противник потерял до 3370 военнослужащих и четыре танка, в том числе... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:36
2024-10-11T13:36
специальная военная операция на украине
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германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ, противник потерял до 3370 военнослужащих и четыре танка, в том числе Leopard и АМХ-10, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силами группировки в течение недели освобожден населенный пункт Гродовка в ДНР, нанесено поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. "Отражены 58 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3370 военнослужащих, четыре танка, в том числе танки Leopard производства ФРГ и АМХ-10 производства Франции, 11 других боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты Bradley производства США", - говорится в сводке оборонного ведомства. Кроме того, уничтожены 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977175309.html
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россия, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Германия, Вооруженные силы Украины
Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 3370 военных и четыре танка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ, противник потерял до 3370 военнослужащих и четыре танка, в том числе Leopard и АМХ-10, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силами группировки в течение недели освобожден населенный пункт Гродовка в ДНР, нанесено поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.
"Отражены 58 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3370 военнослужащих, четыре танка, в том числе танки Leopard производства ФРГ и АМХ-10 производства Франции, 11 других боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты Bradley производства США", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
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