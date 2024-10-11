https://ria.ru/20241011/svo-1977587461.html

Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ

Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

Российские войска группировки "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ, противник потерял до 3370 военнослужащих и четыре танка, в том числе... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:36

2024-10-11T13:36

2024-10-11T13:36

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

германия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 58 контратак ВСУ, противник потерял до 3370 военнослужащих и четыре танка, в том числе Leopard и АМХ-10, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силами группировки в течение недели освобожден населенный пункт Гродовка в ДНР, нанесено поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. "Отражены 58 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3370 военнослужащих, четыре танка, в том числе танки Leopard производства ФРГ и АМХ-10 производства Франции, 11 других боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты Bradley производства США", - говорится в сводке оборонного ведомства. Кроме того, уничтожены 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977175309.html

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россия, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины