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Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю
Украинские подразделения за неделю потеряли до 480 военнослужащих и 14 орудий артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:30
2024-10-11T13:30
2024-10-11T13:41
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские подразделения за неделю потеряли до 480 военнослужащих и 14 орудий артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 480 военнослужащих, 27 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада боеприпасов.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю
Бойцы "Днепра" потеряли до 480 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю