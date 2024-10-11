https://ria.ru/20241011/svo-1977586960.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.10.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю

Украинские подразделения за неделю потеряли до 480 военнослужащих и 14 орудий артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:30

2024-10-11T13:30

2024-10-11T13:41

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские подразделения за неделю потеряли до 480 военнослужащих и 14 орудий артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 480 военнослужащих, 27 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада боеприпасов.

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