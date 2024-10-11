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Бойцы "Запада" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 11.10.2024 (обновлено: 13:39 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/svo-1977586268.html
Бойцы "Запада" продвинулись в глубину обороны противника
Бойцы "Запада" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 11.10.2024
Бойцы "Запада" продвинулись в глубину обороны противника
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 23 контратаки, противник... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:27
2024-10-11T13:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
нато
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 23 контратаки, противник потерял до 2920 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 октября.Кроме того, они отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 2920 военнослужащих, два танка, 16 других боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 46 автомобилей и 35 орудий полевой артиллерии, из них 11 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров, поставленных ВСУ странами НАТО", - добавили в МО РФ.Также силами группировки "Запад" уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, НАТО
Бойцы "Запада" продвинулись в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 2920 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и отразила 23 контратаки, противник потерял до 2920 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 октября.
Кроме того, они отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял до 2920 военнослужащих, два танка, 16 других боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 46 автомобилей и 35 орудий полевой артиллерии, из них 11 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров, поставленных ВСУ странами НАТО", - добавили в МО РФ.
Также силами группировки "Запад" уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада боеприпасов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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