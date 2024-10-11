https://ria.ru/20241011/svo-1977585540.html

Российская армия освободила Островское в ДНР

Российская армия освободила Островское в ДНР - РИА Новости, 11.10.2024

Российская армия освободила Островское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:24

2024-10-11T13:24

2024-10-11T14:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Юга" поразили личный состав и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии.Также они отразили 22 контратаки украинских штурмовых подразделений.Потери противника составили:Помимо этого, уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и десять полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241008/dnr-1976940938.html

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донецкая народная республика, россия