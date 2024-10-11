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Российская армия освободила Островское в ДНР - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 11.10.2024 (обновлено: 14:21 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/svo-1977585540.html
Российская армия освободила Островское в ДНР
Российская армия освободила Островское в ДНР - РИА Новости, 11.10.2024
Российская армия освободила Островское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:24
2024-10-11T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.&quot;В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Юга" поразили личный состав и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии.Также они отразили 22 контратаки украинских штурмовых подразделений.Потери противника составили:Помимо этого, уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и десять полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241008/dnr-1976940938.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Российская армия освободила Островское в ДНР

Минобороны: российская армия освободила Островское в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
«

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаЮжная группировка освободила поселок Островское в ДНР
Южная группировка освободила поселок Островское в ДНР
© Инфографика
Южная группировка освободила поселок Островское в ДНР

Островское (Кураховское направление) — село в пяти километрах к востоку от Курахово, расположенное на южном берегу Кураховского водохранилища. Его освобождение позволяет обезопасить фланг группировки, наступающей на Курахово со стороны Марьинки.

Кроме того, бойцы "Юга" поразили личный состав и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Также они отразили 22 контратаки украинских штурмовых подразделений.

Потери противника составили:
  • до 4790 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • пятьдесят три автомобиля;
  • сорок пять орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства.
Помимо этого, уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и десять полевых складов с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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