Российская армия освободила Островское в ДНР
Минобороны: российская армия освободила Островское в ДНР
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
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"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаЮжная группировка освободила поселок Островское в ДНР
© Инфографика
Южная группировка освободила поселок Островское в ДНР
Островское (Кураховское направление) — село в пяти километрах к востоку от Курахово, расположенное на южном берегу Кураховского водохранилища. Его освобождение позволяет обезопасить фланг группировки, наступающей на Курахово со стороны Марьинки.
Кроме того, бойцы "Юга" поразили личный состав и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии.
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Также они отразили 22 контратаки украинских штурмовых подразделений.
Потери противника составили:
Потери противника составили:
- до 4790 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- пятьдесят три автомобиля;
- сорок пять орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства.
Помимо этого, уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и десять полевых складов с боеприпасами.
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