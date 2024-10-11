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В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 11.10.2024 (обновлено: 14:53 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/sumy-1977600760.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024
В Сумах прогремели взрывы
Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:23
2024-10-11T14:53
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
сумы
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 14.10 мск, на данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html
сумская область
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сумская область, россия, сумы
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Сумы
В Сумах прогремели взрывы

"Общественное": в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 14.10 мск, на данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияСумы
 
 
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