https://ria.ru/20241011/sumy-1977600760.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024

В Сумах прогремели взрывы

Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:23

2024-10-11T14:23

2024-10-11T14:53

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

сумы

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 14.10 мск, на данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html

сумская область

россия

сумы

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сумская область, россия, сумы