https://ria.ru/20241011/sudno-1977497507.html

Во Франции оценили риск от поврежденного судна из России с нитратом аммония

Во Франции оценили риск от поврежденного судна из России с нитратом аммония - РИА Новости, 11.10.2024

Во Франции оценили риск от поврежденного судна из России с нитратом аммония

Французские эксперты не обнаружили рисков от идущего из РФ поврежденного судна, перевозящего взрывоопасный груз из 20 тысяч тонн аммиачной селитры, сообщила... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:57

2024-10-11T00:57

2024-10-11T01:05

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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Французские эксперты не обнаружили рисков от идущего из РФ поврежденного судна, перевозящего взрывоопасный груз из 20 тысяч тонн аммиачной селитры, сообщила приморская префектура французского департамента Манш. Ранее газета New York Times утверждала, что судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из порта в городе Кандалакша Мурманской области для доставки груза в Африку, не пускают в порты ЕС и Британии для ремонта из-за опасений возможной детонации перевозимой на борту аммиачной селитры - вещества, используемого для производства удобрений. Первого сентября оно заходило в порт норвежского Тромсе, однако власти, осмотрев повреждения, отправили его на ремонт в другое место с условием, что его будет сопровождать буксир. По данным издания, ситуация подчеркивает "недоверие и подозрительность, с которыми сталкиваются суда, связанные с Россией", с начала СВО. Как следует из коммюнике префектуры, судно MV Ruby под мальтийским флагом на данный момент стоит на якоре в устье Темзы в британских территориальных водах, а власти Франции "внимательно следят" за ситуацией на судне. "Характеристики груза, предоставленные судовладельцем, были проанализированы французскими экспертами из научно-исследовательского и экспертного центра по борьбе с загрязнением окружающей среды (CEDRE), базирующегося в Бресте. На данном этапе, исходя из переданных элементов, они не указывают на какой-либо риск взрыва груза, учитывая его тип упаковки", - говорится в релизе.Согласно префектуре, судно ждет благоприятных погодных условий, которые позволят возобновить плавание. "Навигацию оно будет осуществлять в сопровождении буксира "Камарина" под итальянским флагом, зафрахтованного судовладельцем и уже находящегося в непосредственной близости от балкера. Судовладелец и британские власти тесно сотрудничают, чтобы найти решение, позволяющее безопасно разгрузить судно", - отмечается в релизе. При этом сообщается, что "не предусматривается, что судно запросит остановку во французском порту или якорную стоянку у французского побережья", однако французская береговая охрана "сможет вмешаться в случае необходимости".

https://ria.ru/20241010/sudno-1977493149.html

https://ria.ru/20241008/chukotka-1976916452.html

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франция, россия, кандалакша, евросоюз, в мире