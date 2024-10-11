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В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
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14:43 11.10.2024 (обновлено: 15:17 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/sud-1977608214.html
В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ
В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ
Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову по делу о госизмене, вместе с супругом... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:43
2024-10-11T15:17
нижний тагил
украина
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову по делу о госизмене, вместе с супругом она продала спецслужбам Украины военно-технические сведения с одного из оборонных предприятий региона, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Мухамедову виновной и назначить ей 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – зачитал приговор судья Шумков.В суде также уточнили, что женщине назначен штраф в 300 тысяч рублей.Судья уточнил, что фигурантке 25 лет, она работала на " Уралвагонзаводе".С журналистами она общаться отказалась.Мухаметова и её супруг были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера.Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили 100 тысяч рублей. Мухаметовым было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ – "Государственная измена".Процесс над супругом осуждённой ещё продолжается также в закрытом режиме, производство их дел разделили.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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нижний тагил, украина, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Нижний Тагил, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ

В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения украинским спецслужбам

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову по делу о госизмене, вместе с супругом она продала спецслужбам Украины военно-технические сведения с одного из оборонных предприятий региона, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Мухамедову виновной и назначить ей 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – зачитал приговор судья Шумков.
В суде также уточнили, что женщине назначен штраф в 300 тысяч рублей.
Судья уточнил, что фигурантке 25 лет, она работала на " Уралвагонзаводе".
С журналистами она общаться отказалась.
Мухаметова и её супруг были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера.
Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили 100 тысяч рублей. Мухаметовым было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ – "Государственная измена".
Процесс над супругом осуждённой ещё продолжается также в закрытом режиме, производство их дел разделили.
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