https://ria.ru/20241011/sud-1977608214.html

В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ

В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову по делу о госизмене, вместе с супругом... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:43

2024-10-11T14:43

2024-10-11T15:17

нижний тагил

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вооруженные силы украины

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову по делу о госизмене, вместе с супругом она продала спецслужбам Украины военно-технические сведения с одного из оборонных предприятий региона, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Мухамедову виновной и назначить ей 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – зачитал приговор судья Шумков.В суде также уточнили, что женщине назначен штраф в 300 тысяч рублей.Судья уточнил, что фигурантке 25 лет, она работала на " Уралвагонзаводе".С журналистами она общаться отказалась.Мухаметова и её супруг были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера.Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили 100 тысяч рублей. Мухаметовым было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ – "Государственная измена".Процесс над супругом осуждённой ещё продолжается также в закрытом режиме, производство их дел разделили.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

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нижний тагил, украина, вооруженные силы украины, происшествия, россия