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Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США

Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США - РИА Новости, 11.10.2024

Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:21

2024-10-11T18:21

2024-10-11T18:21

в мире

молдавия

сша

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в прошлом был военным атташе в США и командовал молдавским контингентом миротворческих сил в Приднестровье. Санду 23 сентября подписала приказ об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. В министерстве обороны объяснили это решение завершением срока его контракта. В среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выдвинул на вакантный пост Микова. "Назначить Виталия Микова начальником главного штаба Национальной армии, командующим Национальной армии", - говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента. Миков в октябре 2018 года он был назначен на должность военного атташе Молдавии в США, став первым представителем республики на этом посту. С июля 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, сша, майя санду