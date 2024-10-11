https://ria.ru/20241011/ssha-1977667894.html
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США - РИА Новости, 11.10.2024
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:21
2024-10-11T18:21
2024-10-11T18:21
в мире
молдавия
сша
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960548693_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d20e4620793bc088c2cfdaad620a8f4.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в прошлом был военным атташе в США и командовал молдавским контингентом миротворческих сил в Приднестровье. Санду 23 сентября подписала приказ об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. В министерстве обороны объяснили это решение завершением срока его контракта. В среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выдвинул на вакантный пост Микова. "Назначить Виталия Микова начальником главного штаба Национальной армии, командующим Национальной армии", - говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента. Миков в октябре 2018 года он был назначен на должность военного атташе Молдавии в США, став первым представителем республики на этом посту. С июля 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье.
https://ria.ru/20240611/nagrady-1952260482.html
молдавия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960548693_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_aa35a853642e1a4e8d9e45383ad76c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, майя санду
В мире, Молдавия, США, Майя Санду
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США
Санду назначила командующим армией Молдавии экс-военного атташе в США Микова
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в прошлом был военным атташе в США и командовал молдавским контингентом миротворческих сил в Приднестровье.
Санду 23 сентября подписала приказ об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. В министерстве обороны объяснили это решение завершением срока его контракта. В среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выдвинул на вакантный пост Микова.
«
"Назначить Виталия Микова начальником главного штаба Национальной армии, командующим Национальной армии", - говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента.
Миков в октябре 2018 года он был назначен на должность военного атташе Молдавии в США, став первым представителем республики на этом посту. С июля 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье.