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Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США - РИА Новости, 11.10.2024
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18:21 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ssha-1977667894.html
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США - РИА Новости, 11.10.2024
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:21
2024-10-11T18:21
в мире
молдавия
сша
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в прошлом был военным атташе в США и командовал молдавским контингентом миротворческих сил в Приднестровье. Санду 23 сентября подписала приказ об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. В министерстве обороны объяснили это решение завершением срока его контракта. В среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выдвинул на вакантный пост Микова. "Назначить Виталия Микова начальником главного штаба Национальной армии, командующим Национальной армии", - говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента. Миков в октябре 2018 года он был назначен на должность военного атташе Молдавии в США, став первым представителем республики на этом посту. С июля 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье.
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в мире, молдавия, сша, майя санду
В мире, Молдавия, США, Майя Санду
Армию Молдавии возглавил бывший военный атташе в США

Санду назначила командующим армией Молдавии экс-военного атташе в США Микова

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Молдавии
Военнослужащие армии Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Военнослужащие армии Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении на должность начальника главного штаба и командующего национальной армией Виталия Микова, который в прошлом был военным атташе в США и командовал молдавским контингентом миротворческих сил в Приднестровье.
Санду 23 сентября подписала приказ об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией. В министерстве обороны объяснили это решение завершением срока его контракта. В среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выдвинул на вакантный пост Микова.
«
"Назначить Виталия Микова начальником главного штаба Национальной армии, командующим Национальной армии", - говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента.
Миков в октябре 2018 года он был назначен на должность военного атташе Молдавии в США, став первым представителем республики на этом посту. С июля 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии
11 июня, 18:52
 
В миреМолдавияСШАМайя Санду
 
 
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