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Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину - РИА Новости, 11.10.2024
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17:00 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ssha-1977645599.html
Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину
Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину - РИА Новости, 11.10.2024
Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину
Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину и рассчитывает на победу на президентских выборах РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:00
2024-10-11T17:00
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину и рассчитывает на победу на президентских выборах однопартийца Дональда Трампа, который сможет разрешить конфликт. "У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что это не понадобится. Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно может завершить конфликт. Я думаю, он позвонит (президенту РФ Владимиру) Путину и скажет, достаточно. И я думаю, что все в мире устали от этого и хотят, чтобы это разрешилось", - сказал Джонсон в интервью порталу Punchbowl. Он убежден, что если президентом США станет демократ Камала Харрис, конфликт не закончится. "И это отчаянный и опасный сценарий", - сказал Джонсон. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции в 242 миллиарда долларов. По данным главы госдепа, Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
https://ria.ru/20240822/ssha-1967683595.html
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в мире, цены на нефть, украина, сша, россия, дональд трамп, майк джонсон, камала харрис, нато
В мире, Цены на нефть, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Камала Харрис, НАТО
Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину

Спикер палаты представителей Джонсон заявил, что не хочет финансировать Украину

© AP Photo / Alex BrandonСпикер палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину и рассчитывает на победу на президентских выборах однопартийца Дональда Трампа, который сможет разрешить конфликт.
«
"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что это не понадобится. Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно может завершить конфликт. Я думаю, он позвонит (президенту РФ Владимиру) Путину и скажет, достаточно. И я думаю, что все в мире устали от этого и хотят, чтобы это разрешилось", - сказал Джонсон в интервью порталу Punchbowl.
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Он убежден, что если президентом США станет демократ Камала Харрис, конфликт не закончится. "И это отчаянный и опасный сценарий", - сказал Джонсон.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции в 242 миллиарда долларов. По данным главы госдепа, Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
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Экс-посол в России заявил, что Украина останется приоритетом для США
13 августа, 02:22
 
В миреЦены на нефтьУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМайк ДжонсонКамала ХаррисНАТО
 
 
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