Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину
Спикер палаты представителей Джонсон заявил, что не хочет финансировать Украину
© AP Photo / Alex BrandonСпикер палаты представителей США Майк Джонсон
© AP Photo / Alex Brandon
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину и рассчитывает на победу на президентских выборах однопартийца Дональда Трампа, который сможет разрешить конфликт.
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"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что это не понадобится. Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно может завершить конфликт. Я думаю, он позвонит (президенту РФ Владимиру) Путину и скажет, достаточно. И я думаю, что все в мире устали от этого и хотят, чтобы это разрешилось", - сказал Джонсон в интервью порталу Punchbowl.
Он убежден, что если президентом США станет демократ Камала Харрис, конфликт не закончится. "И это отчаянный и опасный сценарий", - сказал Джонсон.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции в 242 миллиарда долларов. По данным главы госдепа, Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
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