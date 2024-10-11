https://ria.ru/20241011/ssha-1977645599.html

Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину

Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину - РИА Новости, 11.10.2024

Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину

Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину и рассчитывает на победу на президентских выборах РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:00

2024-10-11T17:00

2024-10-11T17:00

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину и рассчитывает на победу на президентских выборах однопартийца Дональда Трампа, который сможет разрешить конфликт. "У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что это не понадобится. Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно может завершить конфликт. Я думаю, он позвонит (президенту РФ Владимиру) Путину и скажет, достаточно. И я думаю, что все в мире устали от этого и хотят, чтобы это разрешилось", - сказал Джонсон в интервью порталу Punchbowl. Он убежден, что если президентом США станет демократ Камала Харрис, конфликт не закончится. "И это отчаянный и опасный сценарий", - сказал Джонсон. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил совокупный объем помощи США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции в 242 миллиарда долларов. По данным главы госдепа, Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов, а европейские, азиатские и другие партнеры - 148 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967683595.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965828007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, сша, россия, дональд трамп, майк джонсон, камала харрис, нато