https://ria.ru/20241011/ssha-1977624041.html

Поддержка Харрис в важнейшем колеблющемся штате неустойчива, показал опрос

Поддержка Харрис в важнейшем колеблющемся штате неустойчива, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024

Поддержка Харрис в важнейшем колеблющемся штате неустойчива, показал опрос

Голосовавшие на прошлых выборах за Джо Байдена жители важнейшего колеблющегося штата США Пенсильвании не уверены, что поддержат в этот раз Камалу Харрис,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:33

2024-10-11T15:33

2024-10-11T15:33

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Голосовавшие на прошлых выборах за Джо Байдена жители важнейшего колеблющегося штата США Пенсильвании не уверены, что поддержат в этот раз Камалу Харрис, сообщает портал Axios. "Лишь шесть из 12 неопределившихся избирателей Пенсильвании, которые поддерживали Дональда Трампа в 2016 году, но перешли на сторону Джо Байдена в 2020 году, заявили, что они готовы голосовать за вице-президента Камалу Харрис", - свидетельствуют данные опроса фокус-группы, проведенного консалтинговой фирмой Engagious и компанией по сбору данных Sago. Еще двое из опрошенных заявили, что планируют голосовать за Трампа. Четверо других склоняются к тому, чтобы поддержать Харрис, но оставляют за собой право передумать. "Мысль о том, что практически накануне выборов четверо избирателей, голосовавших в прошлый раз за Байдена, теперь не уверены, что выберут Харрис, является признаком уязвимости", - считает глава Engagious Рич Тау. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.

https://ria.ru/20240813/tramp-1965915186.html

https://ria.ru/20241010/tramp-1977312077.html

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в мире, сша, пенсильвания, висконсин, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024