Поддержка Харрис в важнейшем колеблющемся штате неустойчива, показал опрос
Axios: жители Пенсильвании не уверены, что поддержат в этом году Харрис
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Голосовавшие на прошлых выборах за Джо Байдена жители важнейшего колеблющегося штата США Пенсильвании не уверены, что поддержат в этот раз Камалу Харрис, сообщает портал Axios.
"Лишь шесть из 12 неопределившихся избирателей Пенсильвании, которые поддерживали Дональда Трампа в 2016 году, но перешли на сторону Джо Байдена в 2020 году, заявили, что они готовы голосовать за вице-президента Камалу Харрис", - свидетельствуют данные опроса фокус-группы, проведенного консалтинговой фирмой Engagious и компанией по сбору данных Sago.
Еще двое из опрошенных заявили, что планируют голосовать за Трампа. Четверо других склоняются к тому, чтобы поддержать Харрис, но оставляют за собой право передумать.
"Мысль о том, что практически накануне выборов четверо избирателей, голосовавших в прошлый раз за Байдена, теперь не уверены, что выберут Харрис, является признаком уязвимости", - считает глава Engagious Рич Тау.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
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