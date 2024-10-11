https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977675607.html

Спецоперация, 11 октября: освобождение Островского в ДНР

Спецоперация, 11 октября: освобождение Островского в ДНР - РИА Новости, 11.10.2024

Спецоперация, 11 октября: освобождение Островского в ДНР

Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:08

2024-10-11T19:08

2024-10-11T19:08

специальная военная операция на украине

киев

украина

германия

олаф шольц

сергей лавров

вооруженные силы рф

raytheon

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшую неделю составили до 14 430 человек, сообщили в ведомстве. На курском направлении потери ВСУ за сутки составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, один боевик сдался в плен, добавили в оборонном ведомстве. Суд в Курске арестовал девятерых военнослужащих ВСУ, которые незаконно пересекли госграницу и участвовали в боевых действиях в Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Атаки ВСУ на российские регионыСредства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области, пострадавших и разрушений не было, сообщил ранним утром губернатор Василий Голубев. За ночь уничтожены десять украинских беспилотников, четыре из них перехвачены над территорией Ростовской области, три - над Белгородской, два - над Брянской и один БПЛА – над территорией Курской области, сообщило утром Минобороны РФ. Серьезных предложений по урегулированию конфликта не былоСерьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 19-го Восточноазиатского Саммита. Он добавил, что следить за данными западных СМИ об урегулировании украинского конфликта нет смысла, потому что эти данные возникают "как черт из табакерки". Также глава МИД РФ заявил, что не следит за информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня, так как России это не интересно. Как сообщает газета Washington Post, Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Киева. В качестве примера приводятся его слова о том, что Россию пригласят на следующий саммит по Украине. "Зеленский настаивает на важности окончания войны на условиях Украины, но его позиции ослабли за последний год, так как Россия укрепила свои позиции на поле боя", - пишет издание. Газета обратила внимание и на неудачи Киева в Курской области. "Продвижение там также застопорилось. Кроме того, операция не привела к отвлечению российских войск с фронта на востоке Украины, на что надеялись украинские чиновники… аналитики прогнозируют еще больше потерь в ближайшие месяцы", - отмечается в материале издания. Новый пакет западной военной помощиГермания, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, пакет будет содержать ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы. Шольц напомнил, что на 2025 год правительством в рамках бюджета согласована помощь размером в 4 миллиарда евро. Задержание украинского шпиона в КрымуЖителя Феодосии задержали в Крыму за шпионаж, он фотографировал корабли Черноморского флота РФ в бухте города и передавал спецслужбам Украины их координаты, заведено уголовное дело о госизмене, сообщила пресс-служба управления ФСБ региона. В ведомстве уточнили, что 30-летний мужчина через чат-бот в мессенджере Telegram отправлял данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Феодосии. Чат был разработан при поддержке украинских спецслужб в целях накопления и систематизации информации об установочных данных военнослужащих, передвижениях, количестве военной техники и мест дислокации подразделений ВС РФ. Пресс-служба уточнила, что информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов. Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял денежные переводы в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки в общей сумме 1 тысячи гривен. Подозреваемый в ходе следствия даёт признательные показания, сообщили в ФСБ. Проект "Украина" затягивает украинских политиков в пропастьУшедший в отставку посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что не видит даже намеков на то, что бессмысленный поток оружия на Украину за счет налогоплательщиков США будет остановлен. По словам Антонова, так называемый проект "Украина" затягивает американских политиков все дальше "в пропасть, из которой все труднее выбраться". Посол отметил, что Вашингтон продолжает опасную дискуссию о возможности дать разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории с помощью западных ракет дальнего радиуса действия. Выгода Raytheon от конфликта на УкраинеКрупнейший в мире производитель управляемых ракет Raytheon извлек большую выгоду от конфликта на Украине, хотя до его начала несколько кварталов был спад продаж, следует из анализа финотчетов компании, проведенного РИА Новости. Спрос обеспечили как прямые поставки оружия в зону конфликта, так и замещающие заказы для стран, которые передали Киеву свои вооружения. Так, один из заказов американской компании на 1,15 миллиарда долларов, в том числе для Украины, составил 28,8% от объема новых продаж во втором квартале 2023 года. ФРГ, передавшая Киеву свои Patriot, была вынуждена заказать у Raytheon новые, такой контракт на 1,2 миллиарда долларов был подписан в марте 2023 года (это 18% дохода от новых заказов на 6,7 миллиарда долларов за 1-й квартал). В июле страна заключила аналогичный контракт на ту же сумму. Тем же летом компания совместно с Lockheed Martin заключила контракт в 1,3 миллиарда долларов на восполнение ракет Javelin для армии США, запасы которых ранее были переданы Киеву.

https://ria.ru/20241011/ukraine-1977631424.html

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977666548.html

https://ria.ru/20241011/bild-1977637495.html

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Военные ВСУ навели российский дрон для удара по своему командному пункту Военные ВСУ, снимая ролики на телефон у командного наблюдательного пункта, привлекли внимание российских операторов ударных БПЛА и, по сути, навели российский дрон для удара по этому пункту ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки "Юг" с позывным "Печорин" 2024-10-11T19:08 true PT0M20S

Кадры с места ликвидации разведгруппы ВСУ в Курской области Морпехи ТОФ ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ, взяв 3 пленных, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Одним из пленных оказался мобилизованный одессит, который попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину. 2024-10-11T19:08 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, германия, олаф шольц, сергей лавров, вооруженные силы рф, raytheon, lockheed martin , анатолий антонов