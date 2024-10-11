Экс-замминистра обороны Украины заявила о сложном положении ВСУ
Маляр: ситуация для ВСУ на линии фронта сложная, в том числе в Курской области
Боевая работа РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу заявила о сложной для ВСУ ситуации на всем протяжении линии фронта, в том числе и в Курской области.
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"Сейчас сложная ситуация на фронте. В том числе на курском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Маляр.
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Подробностей о положении ВСУ на курском направлении Маляр не привела.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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