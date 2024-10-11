https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977595958.html

Экс-замминистра обороны Украины заявила о сложном положении ВСУ

Экс-замминистра обороны Украины заявила о сложном положении ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

Экс-замминистра обороны Украины заявила о сложном положении ВСУ

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу заявила о сложной для ВСУ ситуации на всем протяжении линии фронта, в том числе и в Курской области. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:15

2024-10-11T14:15

2024-10-11T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

анна маляр

владимир путин

курская область

валерий герасимов

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу заявила о сложной для ВСУ ситуации на всем протяжении линии фронта, в том числе и в Курской области."Сейчас сложная ситуация на фронте. В том числе на курском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Маляр.Подробностей о положении ВСУ на курском направлении Маляр не привела.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, анна маляр, владимир путин, курская область, валерий герасимов