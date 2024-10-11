https://ria.ru/20241011/sneg-1977544232.html

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет устойчивый снег

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет устойчивый снег - РИА Новости, 11.10.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет устойчивый снег

Устойчивый снег в несколько сантиметров может выпасть в Москве в начале декабря, сроки данного процесса сдвигаются из-за ожидаемого теплого ноября, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:13

2024-10-11T11:13

2024-10-11T11:31

москва

погода

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Устойчивый снег в несколько сантиметров может выпасть в Москве в начале декабря, сроки данного процесса сдвигаются из-за ожидаемого теплого ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, есть вероятность, что в следующие вторник и среду к ливням в Москве местами начнет примешиваться мокрый снег. Ночью температура составит до нуля - плюс пяти градусов, а в дневные часы составит плюс три-восемь градусов. На земле снег не задержится и будет таять."Напомню, что устойчивый снег в столице в несколько сантиметров ложится только в самом конце ноября, а с учетом ожидаемого теплого ноября, эти сроки могут быть сдвинуты на начало декабря", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.По его словам, во второй половине будущей недели будет преобладать антициклональная погода, из-за облаков станет выглядывать солнце, осадки маловероятны, в отдельные ночи вероятны заморозки до минус одного - плюс четырех градусов, днем к концу недели потеплеет до плюс пяти-десяти градусов.

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода