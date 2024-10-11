https://ria.ru/20241011/sneg-1977544232.html
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет устойчивый снег
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет устойчивый снег - РИА Новости, 11.10.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет устойчивый снег
Устойчивый снег в несколько сантиметров может выпасть в Москве в начале декабря, сроки данного процесса сдвигаются из-за ожидаемого теплого ноября, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:13
2024-10-11T11:13
2024-10-11T11:31
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Устойчивый снег в несколько сантиметров может выпасть в Москве в начале декабря, сроки данного процесса сдвигаются из-за ожидаемого теплого ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, есть вероятность, что в следующие вторник и среду к ливням в Москве местами начнет примешиваться мокрый снег. Ночью температура составит до нуля - плюс пяти градусов, а в дневные часы составит плюс три-восемь градусов. На земле снег не задержится и будет таять."Напомню, что устойчивый снег в столице в несколько сантиметров ложится только в самом конце ноября, а с учетом ожидаемого теплого ноября, эти сроки могут быть сдвинуты на начало декабря", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.По его словам, во второй половине будущей недели будет преобладать антициклональная погода, из-за облаков станет выглядывать солнце, осадки маловероятны, в отдельные ночи вероятны заморозки до минус одного - плюс четырех градусов, днем к концу недели потеплеет до плюс пяти-десяти градусов.
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет устойчивый снег
Синоптик: устойчивый снег в Москве может выпасть в начале декабря
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Устойчивый снег в несколько сантиметров может выпасть в Москве в начале декабря, сроки данного процесса сдвигаются из-за ожидаемого теплого ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
По его словам, есть вероятность, что в следующие вторник и среду к ливням в Москве местами начнет примешиваться мокрый снег. Ночью температура составит до нуля - плюс пяти градусов, а в дневные часы составит плюс три-восемь градусов. На земле снег не задержится и будет таять.
"Напомню, что устойчивый снег в столице в несколько сантиметров ложится только в самом конце ноября, а с учетом ожидаемого теплого ноября, эти сроки могут быть сдвинуты на начало декабря", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, во второй половине будущей недели будет преобладать антициклональная погода, из-за облаков станет выглядывать солнце, осадки маловероятны, в отдельные ночи вероятны заморозки до минус одного - плюс четырех градусов, днем к концу недели потеплеет до плюс пяти-десяти градусов.