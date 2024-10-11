https://ria.ru/20241011/shor-1977575153.html

В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором

В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором - РИА Новости, 11.10.2024

В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором

Пятнадцать Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором были заблокированы по запросу Национальной инспекции... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:47

2024-10-11T12:47

2024-10-11T12:47

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КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Пятнадцать Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором были заблокированы по запросу Национальной инспекции расследований (НИР) Молдавии, сообщает правительство республики. Ранее власти заблокировали доступ к каналам Шора, депутатов блока "Победа" Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также ряду молдавских СМИ. При попытке перейти на заблокированные каналы появляется надпись: "Этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". "НИР запросила у Telegram данные об администраторах чат-ботов, использованных IP-адресах и номерах телефонов лиц, причастных к управлению. Запрос сделан в рамках уголовных дел о незаконном финансировании политических партий и масштабной отмывке денег", - говорится в сообщении. Власти обвиняют оппозицию в подкупе избирателей. В правительстве считают, что координация этих действий якобы осуществлялась в том числе через Telegram. Оппозиция, в свою очередь, обвиняет президента Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" в введении в стране цензуры и преследовании политических оппонентов и гражданских активистов. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.

https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html

https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html

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в мире, технологии, илан шор, марина таубер, василий боля, санкции сша против "россии сегодня" и rt