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В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором - РИА Новости, 11.10.2024
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12:47 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/shor-1977575153.html
В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором
В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором - РИА Новости, 11.10.2024
В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором
Пятнадцать Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором были заблокированы по запросу Национальной инспекции... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:47
2024-10-11T12:47
в мире
технологии
илан шор
марина таубер
василий боля
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Пятнадцать Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором были заблокированы по запросу Национальной инспекции расследований (НИР) Молдавии, сообщает правительство республики. Ранее власти заблокировали доступ к каналам Шора, депутатов блока "Победа" Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также ряду молдавских СМИ. При попытке перейти на заблокированные каналы появляется надпись: "Этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство". "НИР запросила у Telegram данные об администраторах чат-ботов, использованных IP-адресах и номерах телефонов лиц, причастных к управлению. Запрос сделан в рамках уголовных дел о незаконном финансировании политических партий и масштабной отмывке денег", - говорится в сообщении. Власти обвиняют оппозицию в подкупе избирателей. В правительстве считают, что координация этих действий якобы осуществлялась в том числе через Telegram. Оппозиция, в свою очередь, обвиняет президента Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" в введении в стране цензуры и преследовании политических оппонентов и гражданских активистов. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20241010/gutsul-1977472183.html
https://ria.ru/20241011/moldaviya-1977568613.html
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96
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353
60
в мире, технологии, илан шор, марина таубер, василий боля, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, Технологии, Илан Шор, Марина Таубер, Василий Боля, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Молдавии заблокировали каналы и чат-боты Telegram, связанные с Шором

В Молдавии заблокировали 15 каналов и 95 чат-ботов Telegram, связанных с Шором

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Пятнадцать Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором были заблокированы по запросу Национальной инспекции расследований (НИР) Молдавии, сообщает правительство республики.
Ранее власти заблокировали доступ к каналам Шора, депутатов блока "Победа" Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также ряду молдавских СМИ. При попытке перейти на заблокированные каналы появляется надпись: "Этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство".
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Гуцул призвала молдаван в России голосовать против вступления страны в ЕС
10 октября, 19:30
"НИР запросила у Telegram данные об администраторах чат-ботов, использованных IP-адресах и номерах телефонов лиц, причастных к управлению. Запрос сделан в рамках уголовных дел о незаконном финансировании политических партий и масштабной отмывке денег", - говорится в сообщении.
Власти обвиняют оппозицию в подкупе избирателей. В правительстве считают, что координация этих действий якобы осуществлялась в том числе через Telegram. Оппозиция, в свою очередь, обвиняет президента Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" в введении в стране цензуры и преследовании политических оппонентов и гражданских активистов.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
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В миреТехнологииИлан ШорМарина ТауберВасилий БоляСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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