https://ria.ru/20241011/shakhta-1977524020.html

На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы

На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы - РИА Новости, 11.10.2024

На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы

Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:51

2024-10-11T09:51

2024-10-11T09:51

происшествия

кузбассразрезуголь

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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь". В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция. "Поисково-спасательная операция продолжается. Ведется разбор горной породы в зоне смещения. Вся необходимая для работ техника задействована", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977335131.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кузбассразрезуголь