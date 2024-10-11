https://ria.ru/20241011/shakhta-1977524020.html
На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы
На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы - РИА Новости, 11.10.2024
На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы
Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:51
2024-10-11T09:51
2024-10-11T09:51
происшествия
кузбассразрезуголь
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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь". В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция. "Поисково-спасательная операция продолжается. Ведется разбор горной породы в зоне смещения. Вся необходимая для работ техника задействована", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241010/kuzbass-1977335131.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кузбассразрезуголь
Происшествия, Кузбассразрезуголь
На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы
Разбор породы ведется в зоне смещения на разрезе в Кузбассе, где ищут машиниста
КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь".
В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция.
"Поисково-спасательная операция продолжается. Ведется разбор горной породы в зоне смещения. Вся необходимая для работ техника задействована", - сообщили в пресс-службе.