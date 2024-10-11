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На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы - РИА Новости, 11.10.2024
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09:51 11.10.2024
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На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы
На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы - РИА Новости, 11.10.2024
На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы
Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:51
2024-10-11T09:51
происшествия
кузбассразрезуголь
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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь". В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция. "Поисково-спасательная операция продолжается. Ведется разбор горной породы в зоне смещения. Вся необходимая для работ техника задействована", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, кузбассразрезуголь
Происшествия, Кузбассразрезуголь
На разрезе Моховский в Кузбассе идет разбор горной массы

Разбор породы ведется в зоне смещения на разрезе в Кузбассе, где ищут машиниста

© СУ СК России по Кемеровской областиМесто обрушения породы на угольном предприятии в Кемеровской области - Кузбассе
Место обрушения породы на угольном предприятии в Кемеровской области - Кузбассе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© СУ СК России по Кемеровской области
Место обрушения породы на угольном предприятии в Кемеровской области - Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Разбор горной массы ведется на разрезе Моховский в Кузбассе, где произошло обрушение породы и ищут горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь".
В ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло обрушение грунта и породы. Одного пострадавшего откопали живым, у него травма руки. Машинист буровой установки остается под завалами, связи с ним нет, ведется спасательная операция.
"Поисково-спасательная операция продолжается. Ведется разбор горной породы в зоне смещения. Вся необходимая для работ техника задействована", - сообщили в пресс-службе.
Место обрушения породы на угольном предприятии в Кемеровской области - Кузбассе. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Под завалами после обрушения породы остается человек
10 октября, 09:35
 
ПроисшествияКузбассразрезуголь
 
 
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