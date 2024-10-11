https://ria.ru/20241011/serbiya-1977638913.html

Сербия и Турция расширят сотрудничество в оборонной промышленности

Сербия и Турция расширят сотрудничество в оборонной промышленности - РИА Новости, 11.10.2024

Сербия и Турция расширят сотрудничество в оборонной промышленности

Сербия и Турция будут углублять сотрудничество в оборонной промышленности и сформируют рабочую группу по взаимодействию военных индустрий, заявил сербский... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:38

2024-10-11T16:38

2024-10-11T16:50

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БЕЛГРАД, 11 окт - РИА Новости. Сербия и Турция будут углублять сотрудничество в оборонной промышленности и сформируют рабочую группу по взаимодействию военных индустрий, заявил сербский президент Александр Вучич. Эрдоган прибыл в Сербию с визитом вечером в четверг, на аэродроме его торжественно встретил глава сербского государства. Официальная встреча турецкой делегации с артиллерийскими залпами, построением гвардии Сербии и всеми членами сербского правительства состоялась в пятницу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После церемонии Вучич и Эрдоган отправились на переговоры за в формате тет-а-тет. "Наша договоренность, желание и поручение, которое дал президент Эрдоган своим людям, и то, о чем я попросил наших людей в правительстве, - установить более близкие отношения и сотрудничество в рамках наших военных, оборонных промышленностей. Мы выбрали важных людей из правительства и экспертов из обеих стран, которые как можно скорее создать команду, которая бы по этому вопросу основательно, стратегически и по существу работала в предстоящем периоде", - заявил Вучич на совместной конференции с Эрдоганом и отметил, что это очень важно и углубляет доверие между Сербией и Турцией. По его данным, цель Белграда и Анкары в ближайшие годы достигнуть годового объема торгового оборота в 5 миллиардов евро, в первые восемь месяцев этого года сумма достигла 1,92 миллиарда евро и ожидается, что в конце 2024 года она составит 2,6 миллиарда евро. По его словам, визит Эрдогана представляет собой значительный шаг к усилению двусторонних связей, которые во времена вызовов укрепляют платформу для будущего диалога и сотрудничества как ключевых факторов мира и стабильности на Балканах. В рамках визита президента Турции в пятницу также состоялось подписание 11 меморандумов о сотрудничестве различных министерств и ведомств, а также запланирован бизнес-форум турецких и сербских компаний.

https://ria.ru/20240309/zapad-1932028032.html

https://ria.ru/20240621/serbiya-1954492757.html

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в мире, сербия, турция, белград (город), александр вучич