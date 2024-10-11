Рейтинг@Mail.ru
Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 11.10.2024 (обновлено: 21:48 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/sanktsii-1977687417.html
Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана
Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана - РИА Новости, 11.10.2024
Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей, сообщил глава госдепартамента Энтони РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:44
2024-10-11T21:48
сша
иран
санкции
энтони блинкен
в мире
тегеран (город)
джанет йеллен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958811345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b93b6e332d43ffebfb2b71299214130.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Новые санкции США против Ирана призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей, сообщил глава госдепартамента Энтони Блинкен."Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет", - говорится в опубликованном заявлении госсекретаря.Блинкен добавил, что Вашингтон также стремится ограничить поддержку Ираном своих партнеров и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.В пятницу министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен.Также госдеп ввел санкции против шести организаций и шести судов, связанных с иранской нефтяной торговлей.
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958811345_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8213a4f0cb2052108eb33ae00fd576f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, санкции, энтони блинкен, в мире, тегеран (город), джанет йеллен
США, Иран, Санкции, Энтони Блинкен, В мире, Тегеран (город), Джанет Йеллен
Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана

Блинкен: новые санкции должны ограничить финансирование ядерной программы Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Новые санкции США против Ирана призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей, сообщил глава госдепартамента Энтони Блинкен.
«
"Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет", - говорится в опубликованном заявлении госсекретаря.
Блинкен добавил, что Вашингтон также стремится ограничить поддержку Ираном своих партнеров и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.
В пятницу министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен.
Также госдеп ввел санкции против шести организаций и шести судов, связанных с иранской нефтяной торговлей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
США захлебнулись иранской нефтью
6 октября, 08:00
 
СШАИранСанкцииЭнтони БлинкенВ миреТегеран (город)Джанет Йеллен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала