https://ria.ru/20241011/sanktsii-1977687417.html

Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана

Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана - РИА Новости, 11.10.2024

Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана

Новые санкции США против Ирана призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей, сообщил глава госдепартамента Энтони РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:44

2024-10-11T21:44

2024-10-11T21:48

сша

иран

санкции

энтони блинкен

в мире

тегеран (город)

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Новые санкции США против Ирана призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей, сообщил глава госдепартамента Энтони Блинкен."Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет", - говорится в опубликованном заявлении госсекретаря.Блинкен добавил, что Вашингтон также стремится ограничить поддержку Ираном своих партнеров и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.В пятницу министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен.Также госдеп ввел санкции против шести организаций и шести судов, связанных с иранской нефтяной торговлей.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, иран, санкции, энтони блинкен, в мире, тегеран (город), джанет йеллен