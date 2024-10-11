Блинкен назвал цель новых санкций США против Ирана
Блинкен: новые санкции должны ограничить финансирование ядерной программы Ирана
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Новые санкции США против Ирана призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей, сообщил глава госдепартамента Энтони Блинкен.
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"Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет", - говорится в опубликованном заявлении госсекретаря.
Блинкен добавил, что Вашингтон также стремится ограничить поддержку Ираном своих партнеров и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.
В пятницу министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана, следует из документа, подписанного главой американского ведомства Джанет Йеллен.
Также госдеп ввел санкции против шести организаций и шести судов, связанных с иранской нефтяной торговлей.
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