https://ria.ru/20241011/sanktsii-1977625970.html

Источник: главы МИД ЕС 14 октября предложат списки для новых санкций

Источник: главы МИД ЕС 14 октября предложат списки для новых санкций - РИА Новости, 11.10.2024

Источник: главы МИД ЕС 14 октября предложат списки для новых санкций

Главы МИД ЕС на заседании 14 октября предложат списки для внесения в новый режим санкций против РФ за якобы "дестабилизирующую деятельность за рубежом", сообщил РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:42

2024-10-11T15:42

2024-10-11T15:57

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 14 октября предложат списки для внесения в новый режим санкций против РФ за якобы "дестабилизирующую деятельность за рубежом", сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Вы знаете, что был установлен новый режим санкций. Он пока не наполнен. Ожидаем, что ряд министров в понедельник предложат списки для внесения в этом режим", - сказал он.Евросоюз 9 октября опубликовал в своем официальном журнале решение о введении в действие нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом.Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран". В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241010/yaponiya-1977320956.html

https://ria.ru/20241008/sanktsii-1976970506.html

https://ria.ru/20241005/mvf-1976466173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии