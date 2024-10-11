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Биография Каиса Саида

Биография Каиса Саида - РИА Новости, 11.10.2024

Биография Каиса Саида

Президент Туниса Каис Саид родился 22 февраля 1958 года в Бани Хияр (провинция Набиль, Тунис). РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:27

2024-10-11T23:27

2024-10-11T23:28

справки

тунис (страна)

каис саид

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Президент Туниса Каис Саид родился 22 февраля 1958 года в Бани Хияр (провинция Набиль, Тунис). В 1985 году окончил факультет права и политических наук Тунисского университета, в 1986 году – Международную академию конституционного права в Тунисе, в 2001 году – Международный институт гуманитарного права в Сан-Ремо (Италия). В 1986 году начал преподавательскую деятельность на факультете права, экономических и политических наук Университета Суса (Тунис), в 1994-1999 годы возглавлял кафедру публичного права. В 1999-2018 годы Саид преподавал на факультете юридических, политических и социальных наук Тунисского университета.В 1989-1990 годы – член группы экспертов генерального секретариата Лиги арабских государств (ЛАГ). Был докладчиком двух специальных комитетов секретариата по подготовке внесения поправок в проект устава ЛАГ и проект статута Арабского суда арабских государств.В 1993-1995 годы был экспертом Арабского института по правам человека (негосударственная правозащитная организация, базирующаяся в Тунисе).В период 1990-1995 годов – генеральный секретарь Тунисской ассоциации конституционного права. В 1995 году стал вице-президентом ассоциации.С 1997 года был членом Научного совета Международной академии конституционного права и членом ее совета директоров.Возглавлял Тунисский центр конституционного права в целях демократии, созданный в 2011 году с целью обновления конституции страны. Каис Саид внес большой вклад в разработку проекта конституции 2014 года.В 2013 году, в разгар политической напряженности, последовавшей за Жасминовой революцией (2010-2011), Саид вошел в Совет старейшин, назначенный премьер-министром Хамади Джебали для консультирования правительства по вопросам его демократического перехода. В период 2013-2014 годов принимал участие в деятельности нескольких молодежных политических клубов и собраний.В сентябре 2019 года Каис Саид стал независимым кандидатом на выборах президента Туниса. Он отказался от государственного финансирования своей кампании, а необходимую для выдвижения депозитную сумму собрал в своей семье. В первом туре выборов, прошедшем 15 сентября, Каис Саид набрал 18,4% голосов и вышел во второй тур.По итогам второго тура выборов, состоявшегося 13 октября, одержал победу, получив 72,71% голосов избирателей. 23 октября 2019 официально вступил в должность президента Туниса на пятилетний срок.Ядро электората Саида составляли молодые люди, прежде всего студенты и недавние выпускники высших учебных заведений.Его избирательная кампания имела ярко выраженную антикоррупционную направленность. В числе его предвыборных обещаний были радикальная децентрализация власти, создание новой сети выборных местных советов, борьба со злоупотреблениями во власти.25 июля 2021 года в условиях массовых протестов, вызванных экономическим кризисом на фоне пандемии COVID-19, Саид отстранил от должности премьер-министра Хишама Машиши, приостановил работу парламента и сосредоточил в своих руках всю полноту исполнительной власти. Это привело к массовым столкновениям между сторонниками Саида и исламистской Партии возрождения. В июле 2022 года на общенациональном референдуме была принята новая конституция, в соответствии с которой Тунис перестал быть смешанной президентско-парламентской республикой. Поправки наделили главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с основным законом от 2014 года. Оппозиция обвинила Саида в желании стать единоличным правителем страны. Саид заявил, что его шаги были законными и необходимыми для прекращения многолетней коррупции среди элиты.В июле 2024 года он объявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок на выборах 6 октября. Каис Саид – автор многих научных статей в области конституционного права.Политик женат, его супруга – судья.У него есть две дочери и сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тунис (страна), каис саид