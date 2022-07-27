https://ria.ru/20220727/tunis-1805214754.html
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию - РИА Новости, 27.07.2022
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию
За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:10
2022-07-27T01:10
2022-07-27T01:25
в мире
тунис (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111157/05/1111570564_0:8:3154:1782_1920x0_80_0_0_5bc69ecad3f803d05c954968906778ad.jpg
ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой избирательной комиссии республики Фарук Буаскар.Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. В бюллетене было два вопроса – о согласии или несогласии с проектом конституции.Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
https://ria.ru/20220726/storonniki-1804918306.html
тунис (страна)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111157/05/1111570564_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_d325416e031940424783f948a42a4cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна)
01:10 27.07.2022 (обновлено: 01:25 27.07.2022)
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию
За проект новой конституции Туниса проголосовали 94,6 процента участников референдума
ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой избирательной комиссии республики Фарук Буаскар.
Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. В бюллетене было два вопроса – о согласии или несогласии с проектом конституции.
"За проект новой конституции Туниса проголосовали 2 миллиона 607 тысяч 884 избирателей, что составило 94,60%. Против – 148 723, что составило 5,40%", - сказал Буаскар на пресс-конференции.
Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис
перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.
Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".