https://ria.ru/20220727/tunis-1805214754.html

В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию

В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию - РИА Новости, 27.07.2022

В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию

За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T01:10

2022-07-27T01:10

2022-07-27T01:25

в мире

тунис (страна)

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ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой избирательной комиссии республики Фарук Буаскар.Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. В бюллетене было два вопроса – о согласии или несогласии с проектом конституции.Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".

https://ria.ru/20220726/storonniki-1804918306.html

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Максим Горбачев

в мире, тунис (страна)