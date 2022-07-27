Рейтинг@Mail.ru
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/tunis-1805214754.html
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию - РИА Новости, 27.07.2022
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию
За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:10
2022-07-27T01:25
в мире
тунис (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111157/05/1111570564_0:8:3154:1782_1920x0_80_0_0_5bc69ecad3f803d05c954968906778ad.jpg
ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой избирательной комиссии республики Фарук Буаскар.Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. В бюллетене было два вопроса – о согласии или несогласии с проектом конституции.Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
https://ria.ru/20220726/storonniki-1804918306.html
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111157/05/1111570564_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_d325416e031940424783f948a42a4cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тунис (страна)
01:10 27.07.2022 (обновлено: 01:25 27.07.2022)
 
В Тунисе опубликовали результаты референдума по поправкам в конституцию

За проект новой конституции Туниса проголосовали 94,6 процента участников референдума

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТунис
Тунис - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Тунис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. За проект новой конституции Туниса, значительно расширяющей полномочия президента, проголосовали 94,6% участников референдума, сообщил глава Высшей независимой избирательной комиссии республики Фарук Буаскар.
Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. В бюллетене было два вопроса – о согласии или несогласии с проектом конституции.
"За проект новой конституции Туниса проголосовали 2 миллиона 607 тысяч 884 избирателей, что составило 94,60%. Против – 148 723, что составило 5,40%", - сказал Буаскар на пресс-конференции.
Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.
Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
Флаг Туниса - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 01:27
Сотни сторонников президента Туниса вышли на улицу после референдума
 
В миреТунис (страна)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала