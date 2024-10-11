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Рыбников: "ФосАгро" применяет опыт подготовки инженеров на благо АПК - РИА Новости, 11.10.2024
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14:39 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/rybnikov-1977607337.html
Рыбников: "ФосАгро" применяет опыт подготовки инженеров на благо АПК
Рыбников: "ФосАгро" применяет опыт подготовки инженеров на благо АПК - РИА Новости, 11.10.2024
Рыбников: "ФосАгро" применяет опыт подготовки инженеров на благо АПК
"ФосАгро" применяет опыт подготовки инженерных кадров на благо АПК; за 10 лет компания вложила в корпоративную образовательную модель более 11,5 миллиарда... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:39
2024-10-11T14:39
россия
михаил мишустин
фосагро
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "ФосАгро" применяет опыт подготовки инженерных кадров на благо АПК; за 10 лет компания вложила в корпоративную образовательную модель более 11,5 миллиарда рублей и подготовила три тысячи специалистов, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе обхода правительственной делегации стендов участников выставки "Золотая осень". "Сегодня наши наработки востребованы в рамках совместной с Минсельхозом образовательной программы. На ее реализацию мы направили более 5,5 миллиарда рублей. Она охватывает уже 47 аграрных вузов, а в 21 из них открыты наши образовательные центры. Студенты и преподаватели получают бесплатный доступ к российской и международной экспертизе по повышению урожайности, сохранению плодородия почв, правильному внесению удобрений в различных климатических условиях", - привели в пресс-службе компании слова Рыбникова. Как отметил гендиректор "ФосАгро", опорным вузом программы является Тимирязевская академия, в стенах нового учебно-выставочного комплекса которой в этом году впервые проходит выставка "Золотая осень". В ходе "Золотой осени" представители "ФосАгро" также приняли участие в ряде мероприятий деловой программы выставки. В частности, в рамках круглого стола "Зеленая платформа устойчивого развития АПК России" представители компании рассказали о флагманских проектах в области экологической сертификации минеральных удобрений. Недавно "ФосАгро" получило право маркировать свои удобрения знаком "Зеленый эталон". В ходе круглого стола "Новые горизонты в агроиндустрии" представители "ФосАгро" рассказали об инновационных марках агрохимической продукции компании, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241010/fosagro-1977418618.html
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россия, михаил мишустин, фосагро, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Михаил Мишустин, ФосАгро, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Рыбников: "ФосАгро" применяет опыт подготовки инженеров на благо АПК

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников
Генеральный директор ПАО ФосАгро Михаил Рыбников - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "ФосАгро" применяет опыт подготовки инженерных кадров на благо АПК; за 10 лет компания вложила в корпоративную образовательную модель более 11,5 миллиарда рублей и подготовила три тысячи специалистов, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе обхода правительственной делегации стендов участников выставки "Золотая осень".
"Сегодня наши наработки востребованы в рамках совместной с Минсельхозом образовательной программы. На ее реализацию мы направили более 5,5 миллиарда рублей. Она охватывает уже 47 аграрных вузов, а в 21 из них открыты наши образовательные центры. Студенты и преподаватели получают бесплатный доступ к российской и международной экспертизе по повышению урожайности, сохранению плодородия почв, правильному внесению удобрений в различных климатических условиях", - привели в пресс-службе компании слова Рыбникова.
Как отметил гендиректор "ФосАгро", опорным вузом программы является Тимирязевская академия, в стенах нового учебно-выставочного комплекса которой в этом году впервые проходит выставка "Золотая осень".
В ходе "Золотой осени" представители "ФосАгро" также приняли участие в ряде мероприятий деловой программы выставки. В частности, в рамках круглого стола "Зеленая платформа устойчивого развития АПК России" представители компании рассказали о флагманских проектах в области экологической сертификации минеральных удобрений. Недавно "ФосАгро" получило право маркировать свои удобрения знаком "Зеленый эталон". В ходе круглого стола "Новые горизонты в агроиндустрии" представители "ФосАгро" рассказали об инновационных марках агрохимической продукции компании, добавили в пресс-службе.
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"ФосАгро" обеспечила углеродно нейтральный статус выставке "Золотая осень"
10 октября, 16:00
 
РоссияМихаил МишустинФосАгроМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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