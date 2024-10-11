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В ста километрах от берегов Мексики нашли рыбака, унесенного ураганом - РИА Новости, 11.10.2024
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03:42 11.10.2024 (обновлено: 10:00 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/rybak-1977502725.html
В ста километрах от берегов Мексики нашли рыбака, унесенного ураганом
В ста километрах от берегов Мексики нашли рыбака, унесенного ураганом - РИА Новости, 11.10.2024
В ста километрах от берегов Мексики нашли рыбака, унесенного ураганом
Патрульный самолет Persuader мексиканского ВМФ обнаружил более чем в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака, дрейфующего на лодке,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:42
2024-10-11T10:00
мексика
мексиканский залив
флорида
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МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Патрульный самолет Persuader мексиканского ВМФ обнаружил более чем в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака, дрейфующего на лодке, которая перевернулась после урагана "Милтон"."Наша поисково-спасательная система обнаружила человека на борту третьего судна, дрейфующего после урагана "Милтон". Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска", — говорится в сообщении в блоге министерства ВМФ в Х. Опубликованные ведомством кадры дрейфующей лодки с человеком сопровождаются пояснением, что они сняты в 116 морских милях к северо-востоку от города Прогресо, штат Юкатан, с борта патрульного самолета Persuader. Эта точка находится примерно в 110 километрах от побережья.По информации издания Yucatan Ahora, речь идет об одной из четырех пропавших в ураган лодок с рыбаками под названием Peyucsa 12, на ее борту находились четыре человека. Накануне из воды извлекли четырех человек с лодки Peyusca 13, а также смогли обнаружить судно Neldy с командой на нем, продолжаются поиски судна Halcón 1.Ураган Милтон на самой разрушительной своей стадии прошел над Мексиканским заливом мимо побережья штата Юкатан, прежде чем обрушиться на Флориду в США. На земле, по сообщениям мексиканских властей, жертв удалось избежать, и серьезного ущерба кроме подмытых набережных и пирсов циклон не причинил.
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мексика, мексиканский залив, флорида, в мире
Мексика, Мексиканский залив, Флорида, В мире
В ста километрах от берегов Мексики нашли рыбака, унесенного ураганом

ВМФ Мексики обнаружил в ста километрах от берега рыбака, унесенного "Милтоном"

© Mexican NavyМексиканские военные нашли более чем в 100 км от побережья штата Юкатан рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке после прошедшего там урагана "Милтон"
Мексиканские военные нашли более чем в 100 км от побережья штата Юкатан рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке после прошедшего там урагана Милтон - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Mexican Navy
Мексиканские военные нашли более чем в 100 км от побережья штата Юкатан рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке после прошедшего там урагана "Милтон"
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МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Патрульный самолет Persuader мексиканского ВМФ обнаружил более чем в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака, дрейфующего на лодке, которая перевернулась после урагана "Милтон".
"Наша поисково-спасательная система обнаружила человека на борту третьего судна, дрейфующего после урагана "Милтон". Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска", — говорится в сообщении в блоге министерства ВМФ в Х.
Опубликованные ведомством кадры дрейфующей лодки с человеком сопровождаются пояснением, что они сняты в 116 морских милях к северо-востоку от города Прогресо, штат Юкатан, с борта патрульного самолета Persuader. Эта точка находится примерно в 110 километрах от побережья.
По информации издания Yucatan Ahora, речь идет об одной из четырех пропавших в ураган лодок с рыбаками под названием Peyucsa 12, на ее борту находились четыре человека. Накануне из воды извлекли четырех человек с лодки Peyusca 13, а также смогли обнаружить судно Neldy с командой на нем, продолжаются поиски судна Halcón 1.
Ураган Милтон на самой разрушительной своей стадии прошел над Мексиканским заливом мимо побережья штата Юкатан, прежде чем обрушиться на Флориду в США. На земле, по сообщениям мексиканских властей, жертв удалось избежать, и серьезного ущерба кроме подмытых набережных и пирсов циклон не причинил.
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