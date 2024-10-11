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Россия и Китай подписали новый меморандум по обмену данными - РИА Новости, 11.10.2024
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18:42 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/rossija-1977671209.html
Россия и Китай подписали новый меморандум по обмену данными
Россия и Китай подписали новый меморандум по обмену данными - РИА Новости, 11.10.2024
Россия и Китай подписали новый меморандум по обмену данными
Россия и Китай подписали новый меморандум о взаимопонимании по обмену данными в сфере интеллектуальной собственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:42
2024-10-11T18:42
технологии
китай
россия
юрий зубов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Китай подписали новый меморандум о взаимопонимании по обмену данными в сфере интеллектуальной собственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента. Срок действия аналогичного меморандума, подписанного в 2018 году, истек, уточнили в пресс-службе. "Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов и комиссар Государственного управления КНР по вопросам интеллектуальной собственности Шэнь Чанъюй подписали новый меморандум о взаимопонимании по обмену данными", - говорится в сообщении. Меморандум будет регулировать обмен патентной документацией между ведомствами с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года. "КНР относится к основным партнерам Роспатента по информационному обмену. Актуализация нормативной базы сотрудничества в этой области важна для обеспечения полноты информации в базах Роспатента", – приводит пресс-служба слова Зубова. Руководитель Роспатента добавил, что подписанный документ имеет крайне важное значение для повышения эффективности работы ведомства, качества принимаемых решений и оптимизации процессов.
https://ria.ru/20240610/rospatent-1951856771.html
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технологии, китай, россия, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Китай, Россия, Юрий Зубов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Россия и Китай подписали новый меморандум по обмену данными

Москва и Пекин подписали новый меморандум по обмену данными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Китай подписали новый меморандум о взаимопонимании по обмену данными в сфере интеллектуальной собственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.
Срок действия аналогичного меморандума, подписанного в 2018 году, истек, уточнили в пресс-службе.
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"Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов и комиссар Государственного управления КНР по вопросам интеллектуальной собственности Шэнь Чанъюй подписали новый меморандум о взаимопонимании по обмену данными", - говорится в сообщении.
Меморандум будет регулировать обмен патентной документацией между ведомствами с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.
"КНР относится к основным партнерам Роспатента по информационному обмену. Актуализация нормативной базы сотрудничества в этой области важна для обеспечения полноты информации в базах Роспатента", – приводит пресс-служба слова Зубова.
Руководитель Роспатента добавил, что подписанный документ имеет крайне важное значение для повышения эффективности работы ведомства, качества принимаемых решений и оптимизации процессов.
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ТехнологииКитайРоссияЮрий ЗубовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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