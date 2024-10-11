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СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве - РИА Новости, 11.10.2024
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10:16 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/rossija-1977530992.html
СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве
СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве
Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада, сообщает журнал Economist со ссылкой на бывшего главу... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:16
2024-10-11T10:16
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада, сообщает журнал Economist со ссылкой на бывшего главу аппарата минобороны ФРГ Нико Ланге. "Битва, в которой Россия однозначно побеждает..., это (битва в) информационной среде", - говорится в публикации. По словам Ланге, тезис о том, что Украина не может победить, становится поводом для западных лидеров ограничивать помощь Киеву. По информации журнала, сформировалась закономерность: обещанная военная поддержка прибывает поздно или не доходит до Украины вообще. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241011/rada-1977526502.html
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украина, россия, германия, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве

Economist: Киев недополучает помощь из-за успехов Москвы в информационной битве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада, сообщает журнал Economist со ссылкой на бывшего главу аппарата минобороны ФРГ Нико Ланге.
"Битва, в которой Россия однозначно побеждает..., это (битва в) информационной среде", - говорится в публикации.
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По словам Ланге, тезис о том, что Украина не может победить, становится поводом для западных лидеров ограничивать помощь Киеву.
По информации журнала, сформировалась закономерность: обещанная военная поддержка прибывает поздно или не доходит до Украины вообще.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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