СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве
Economist: Киев недополучает помощь из-за успехов Москвы в информационной битве
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада, сообщает журнал Economist со ссылкой на бывшего главу аппарата минобороны ФРГ Нико Ланге.
"Битва, в которой Россия однозначно побеждает..., это (битва в) информационной среде", - говорится в публикации.
По информации журнала, сформировалась закономерность: обещанная военная поддержка прибывает поздно или не доходит до Украины вообще.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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11 сентября, 08:51