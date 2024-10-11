https://ria.ru/20241011/rossija-1977530992.html

СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве

СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ: Россия добивается успехов в информационной битве

Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада, сообщает журнал Economist со ссылкой на бывшего главу... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:16

2024-10-11T10:16

2024-10-11T10:16

украина

россия

германия

сергей лавров

нато

в мире

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия добивается успехов в информационной среде, из-за чего Украина получает меньше помощи от Запада, сообщает журнал Economist со ссылкой на бывшего главу аппарата минобороны ФРГ Нико Ланге. "Битва, в которой Россия однозначно побеждает..., это (битва в) информационной среде", - говорится в публикации. По словам Ланге, тезис о том, что Украина не может победить, становится поводом для западных лидеров ограничивать помощь Киеву. По информации журнала, сформировалась закономерность: обещанная военная поддержка прибывает поздно или не доходит до Украины вообще. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241011/rada-1977526502.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html

украина

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, германия, сергей лавров, нато, в мире