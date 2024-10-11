Рейтинг@Mail.ru
Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 11.10.2024 (обновлено: 09:53 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/roliki-1977504462.html
Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА
Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024
Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА
Военные ВСУ привлекли внимание операторов ударных БПЛА ВС России, снимая ролики на телефон возле командно-наблюдательного пункта (КНП), и тем самым навели удар, РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T04:54
2024-10-11T09:53
специальная военная операция на украине
горняк
донецкая народная республика
tiktok
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977513008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64a5c8528c475f7c310827cb51744430.jpg
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Военные ВСУ привлекли внимание операторов ударных БПЛА ВС России, снимая ролики на телефон возле командно-наблюдательного пункта (КНП), и тем самым навели удар, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин.&quot;Поразили КНП, расположение у него было &quot;хорошее&quot;, разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава. Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение&quot;, — рассказал Печорин.В результате точного удара беспилотника блиндаж, который в районе населенного пункта Горняк в ДНР использовался боевиками ВСУ как командно-наблюдательный пункт, был полностью уничтожен.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977162059.html
горняк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военные ВСУ навели российский дрон для удара по своему командному пункту
Военные ВСУ, снимая ролики на телефон у командного наблюдательного пункта, привлекли внимание российских операторов ударных БПЛА и, по сути, навели российский дрон для удара по этому пункту ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки "Юг" с позывным "Печорин"
2024-10-11T04:54
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977513008_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c451bdf7ab430ec31256e7bfc178e812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горняк, донецкая народная республика, tiktok, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горняк, Донецкая Народная Республика, TikTok, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА

ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Военные ВСУ привлекли внимание операторов ударных БПЛА ВС России, снимая ролики на телефон возле командно-наблюдательного пункта (КНП), и тем самым навели удар, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин.
«

"Поразили КНП, расположение у него было "хорошее", разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава. Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение", — рассказал Печорин.

В результате точного удара беспилотника блиндаж, который в районе населенного пункта Горняк в ДНР использовался боевиками ВСУ как командно-наблюдательный пункт, был полностью уничтожен.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Украинский инструктор пожаловался на отсутствие мотивации у военных
9 октября, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеГорнякДонецкая Народная РеспубликаTikTokВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала