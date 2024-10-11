https://ria.ru/20241011/roliki-1977504462.html

Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА

Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА - РИА Новости, 11.10.2024

Снимавшие ролик для TikTok боевики ВСУ навели на себя российский БПЛА

Военные ВСУ привлекли внимание операторов ударных БПЛА ВС России, снимая ролики на телефон возле командно-наблюдательного пункта (КНП), и тем самым навели удар, РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:54

2024-10-11T04:54

2024-10-11T09:53

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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Военные ВСУ привлекли внимание операторов ударных БПЛА ВС России, снимая ролики на телефон возле командно-наблюдательного пункта (КНП), и тем самым навели удар, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки "Юг" с позывным Печорин."Поразили КНП, расположение у него было "хорошее", разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава. Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение", — рассказал Печорин.В результате точного удара беспилотника блиндаж, который в районе населенного пункта Горняк в ДНР использовался боевиками ВСУ как командно-наблюдательный пункт, был полностью уничтожен.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977162059.html

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Военные ВСУ навели российский дрон для удара по своему командному пункту Военные ВСУ, снимая ролики на телефон у командного наблюдательного пункта, привлекли внимание российских операторов ударных БПЛА и, по сути, навели российский дрон для удара по этому пункту ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки "Юг" с позывным "Печорин" 2024-10-11T04:54 true PT0M20S

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горняк, донецкая народная республика, tiktok, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире