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Маск представил беспилотное роботакси - РИА Новости, 11.10.2024
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06:04 11.10.2024 (обновлено: 10:08 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/robotaksi-1977507340.html
Маск представил беспилотное роботакси
Маск представил беспилотное роботакси - РИА Новости, 11.10.2024
Маск представил беспилотное роботакси
Американский миллиардер Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от принадлежащей ему компании Tesla, трансляция мероприятия ведется на странице... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T06:04
2024-10-11T10:08
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от принадлежащей ему компании Tesla, трансляция мероприятия ведется на странице Tesla в соцсети Х.На мероприятии под названием "Мы, робот" Tesla представила десятки автономных такси, самостоятельно передвигающихся по площадке. На одном из них Маск и подъехал к сцене.По словам миллиардера, у новых такси нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на простом автомобиле. При этом бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу "нажал кнопку и забыл".Маск заявил, что цена автомобиля составит менее 30 тысяч долларов."Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее", - заявил он.Посетители мероприятия получат возможность лично прокатиться в Cybercab, а прямой эфир в соцсети Х смотрели более 3 миллионов человек.
https://ria.ru/20240625/cybertruck-1955326997.html
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tesla motors, илон маск
Tesla motors, Илон Маск
Маск представил беспилотное роботакси

Маск представил беспилотное роботакси от Tesla

© TeslaБеспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla
Беспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Tesla
Беспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от принадлежащей ему компании Tesla, трансляция мероприятия ведется на странице Tesla в соцсети Х.
На мероприятии под названием "Мы, робот" Tesla представила десятки автономных такси, самостоятельно передвигающихся по площадке. На одном из них Маск и подъехал к сцене.
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По словам миллиардера, у новых такси нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на простом автомобиле. При этом бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу "нажал кнопку и забыл".
Маск заявил, что цена автомобиля составит менее 30 тысяч долларов.
"Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее", - заявил он.
Посетители мероприятия получат возможность лично прокатиться в Cybercab, а прямой эфир в соцсети Х смотрели более 3 миллионов человек.
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Tesla motorsИлон Маск
 
 
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