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Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления - РИА Новости, 11.10.2024
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16:49 11.10.2024 (обновлено: 16:54 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/robot-1977641148.html
Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления
Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления - РИА Новости, 11.10.2024
Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления
В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:49
2024-10-11T16:54
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News."Это было похоже на прерывистый радиосигнал или что-то в этом роде. &lt;...&gt; Можно было услышать обрывки, может быть, голоса", — рассказал изданию адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон.Мужчина сообщил, что через приложение увидел, как посторонний человек получил доступ к его пылесосу, после чего сбросил пароль и перезагрузил робота. Но и после этого устройство начало двигаться и выкрикивать нецензурную брань. Свенсон добавил, что голос, раздающийся из динамиков, был похож на детский или подростковый.По данным издания, взлом коснулся владельцев произведенной в Китае модели Ecovacs Deebot X2.
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В мире, США, Китай
Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления

В США хакеры взломали роботы-пылесосы и заставили произносить непристойности

© Depositphotos.com / manyakoticРобот-пылесос на полу
Робот-пылесос на полу - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Depositphotos.com / manyakotic
Робот-пылесос на полу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News.
"Это было похоже на прерывистый радиосигнал или что-то в этом роде. <...> Можно было услышать обрывки, может быть, голоса", — рассказал изданию адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон.
Мужчина сообщил, что через приложение увидел, как посторонний человек получил доступ к его пылесосу, после чего сбросил пароль и перезагрузил робота. Но и после этого устройство начало двигаться и выкрикивать нецензурную брань. Свенсон добавил, что голос, раздающийся из динамиков, был похож на детский или подростковый.
По данным издания, взлом коснулся владельцев произведенной в Китае модели Ecovacs Deebot X2.
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