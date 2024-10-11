https://ria.ru/20241011/robot-1977641148.html

Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления

Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления - РИА Новости, 11.10.2024

Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления

В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:49

2024-10-11T16:49

2024-10-11T16:54

в мире

сша

китай

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News."Это было похоже на прерывистый радиосигнал или что-то в этом роде. <...> Можно было услышать обрывки, может быть, голоса", — рассказал изданию адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон.Мужчина сообщил, что через приложение увидел, как посторонний человек получил доступ к его пылесосу, после чего сбросил пароль и перезагрузил робота. Но и после этого устройство начало двигаться и выкрикивать нецензурную брань. Свенсон добавил, что голос, раздающийся из динамиков, был похож на детский или подростковый.По данным издания, взлом коснулся владельцев произведенной в Китае модели Ecovacs Deebot X2.

https://ria.ru/20241005/smi-1976476842.html

сша

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в мире, сша, китай