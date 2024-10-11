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Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления
Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления - РИА Новости, 11.10.2024
Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления
В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:49
2024-10-11T16:49
2024-10-11T16:54
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News."Это было похоже на прерывистый радиосигнал или что-то в этом роде. <...> Можно было услышать обрывки, может быть, голоса", — рассказал изданию адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон.Мужчина сообщил, что через приложение увидел, как посторонний человек получил доступ к его пылесосу, после чего сбросил пароль и перезагрузил робота. Но и после этого устройство начало двигаться и выкрикивать нецензурную брань. Свенсон добавил, что голос, раздающийся из динамиков, был похож на детский или подростковый.По данным издания, взлом коснулся владельцев произведенной в Китае модели Ecovacs Deebot X2.
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в мире, сша, китай
Хакеры заставили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления
В США хакеры взломали роботы-пылесосы и заставили произносить непристойности
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
В США хакеры взломали роботы-пылесосы, запрограммировав устройства на передачу непристойных выражений через встроенные динамики, сообщает ABC News
.
"Это было похоже на прерывистый радиосигнал или что-то в этом роде. <...> Можно было услышать обрывки, может быть, голоса", — рассказал изданию адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон.
Мужчина сообщил, что через приложение увидел, как посторонний человек получил доступ к его пылесосу, после чего сбросил пароль и перезагрузил робота. Но и после этого устройство начало двигаться и выкрикивать нецензурную брань. Свенсон добавил, что голос, раздающийся из динамиков, был похож на детский или подростковый.
По данным издания, взлом коснулся владельцев произведенной в Китае
модели Ecovacs Deebot X2.