https://ria.ru/20241011/rezina-1977619383.html
Синоптик рассказал, кому пора менять резину на зимнюю
Синоптик рассказал, кому пора менять резину на зимнюю - РИА Новости, 11.10.2024
Синоптик рассказал, кому пора менять резину на зимнюю
Автомобилистам в Приволжском федеральном округе пора менять летнюю резину на зимнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:14
2024-10-11T15:14
2024-10-11T15:43
общество
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россия
киров
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Автомобилистам в Приволжском федеральном округе пора менять летнюю резину на зимнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "К востоку от Москвы в ПФО, начиная от Кирова, Нижнего Новгорода и дальше, уже везде ночные температуры будут минус пять — минус семь градусов. Соответственно, дорога будет скользкой, тормозной путь увеличивается", — подчеркнул он.При этом Вильфанд подчеркнул, что в самой столице переобуваться пока рано.Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что менять летнюю резину на зимнюю в Москве стоит в последней декаде октября. По его словам, среднесуточная температура воздуха к тому моменту опустится ниже пяти градусов тепла.
https://ria.ru/20241011/sneg-1977544232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия, киров, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Киров, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик рассказал, кому пора менять резину на зимнюю
Вильфанд: в Москве пока рано переобуваться на зимнюю резину