https://ria.ru/20241011/rezina-1977619383.html

Синоптик рассказал, кому пора менять резину на зимнюю

Синоптик рассказал, кому пора менять резину на зимнюю - РИА Новости, 11.10.2024

Синоптик рассказал, кому пора менять резину на зимнюю

Автомобилистам в Приволжском федеральном округе пора менять летнюю резину на зимнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:14

2024-10-11T15:14

2024-10-11T15:43

общество

москва

россия

киров

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Автомобилистам в Приволжском федеральном округе пора менять летнюю резину на зимнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "К востоку от Москвы в ПФО, начиная от Кирова, Нижнего Новгорода и дальше, уже везде ночные температуры будут минус пять — минус семь градусов. Соответственно, дорога будет скользкой, тормозной путь увеличивается", — подчеркнул он.При этом Вильфанд подчеркнул, что в самой столице переобуваться пока рано.Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что менять летнюю резину на зимнюю в Москве стоит в последней декаде октября. По его словам, среднесуточная температура воздуха к тому моменту опустится ниже пяти градусов тепла.

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москва

россия

киров

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, киров, роман вильфанд, гидрометцентр