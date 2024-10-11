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На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2024
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23:56 11.10.2024 (обновлено: 23:57 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/reydy-1977697169.html
На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ
На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2024
На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ
Работники военкоматов проводят рейды по ресторанам, клубам и барам в Днепропетровске, Харькове и Хмельницком, некоторых мужчин задержали, сообщает украинское... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:56
2024-10-11T23:57
в мире
днепропетровск
харьков
хмельницкий (город)
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работники военкоматов проводят рейды по ресторанам, клубам и барам в Днепропетровске, Харькове и Хмельницком, некоторых мужчин задержали, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Рейд военных и полиции проходит также в Днепре (Днепропетровске - ред.) по ресторанам и ночным клубам. Люди пытаются бежать, но не всем сбежать удается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Также сообщают о рейдах военных по ночным заведениям Хмельницкого и ресторанам в Харькове. Ранее издание сообщило, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241003/smi-1976269837.html
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в мире, днепропетровск, харьков, хмельницкий (город), украина
В мире, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий (город), Украина
На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ

"Страна.ua": сотрудники военкоматов проводят рейды по ресторанам, клубам и барам

© Фото : Алексей Наумов Диджейский пульт в ночном клубе
Диджейский пульт в ночном клубе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Алексей Наумов
Диджейский пульт в ночном клубе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работники военкоматов проводят рейды по ресторанам, клубам и барам в Днепропетровске, Харькове и Хмельницком, некоторых мужчин задержали, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Рейд военных и полиции проходит также в Днепре (Днепропетровске - ред.) по ресторанам и ночным клубам. Люди пытаются бежать, но не всем сбежать удается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Также сообщают о рейдах военных по ночным заведениям Хмельницкого и ресторанам в Харькове.
Ранее издание сообщило, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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