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На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ

На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2024

На Украине военкоматы проводят рейды по ресторанам и клубам, пишут СМИ

Работники военкоматов проводят рейды по ресторанам, клубам и барам в Днепропетровске, Харькове и Хмельницком, некоторых мужчин задержали, сообщает украинское... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:56

2024-10-11T23:56

2024-10-11T23:57

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Работники военкоматов проводят рейды по ресторанам, клубам и барам в Днепропетровске, Харькове и Хмельницком, некоторых мужчин задержали, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Рейд военных и полиции проходит также в Днепре (Днепропетровске - ред.) по ресторанам и ночным клубам. Люди пытаются бежать, но не всем сбежать удается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Также сообщают о рейдах военных по ночным заведениям Хмельницкого и ресторанам в Харькове. Ранее издание сообщило, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241003/smi-1976269837.html

https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977692940.html

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