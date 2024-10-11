https://ria.ru/20241011/rets-1977574758.html

РЭЦ: большинство несырьевого экспорта РФ приходится на дружественные рынки

РЭЦ: большинство несырьевого экспорта РФ приходится на дружественные рынки - РИА Новости, 11.10.2024

РЭЦ: большинство несырьевого экспорта РФ приходится на дружественные рынки

Россия за последние годы кардинально сместила фокус на рынки стран СНГ и партнеров по ЕАЭС и БРИКС, сегодня более 80% всего несырьевого неэнергетического... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:47

2024-10-11T12:47

2024-10-11T12:47

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия за последние годы кардинально сместила фокус на рынки стран СНГ и партнеров по ЕАЭС и БРИКС, сегодня более 80% всего несырьевого неэнергетического экспорта страны приходится на эти и другие дружественные регионы, заявил в интервью "Ъ" старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Никита Гусаков."Ключевыми партнерами РФ остаются Китай, Беларусь и Казахстан. При этом значительные успехи наблюдаются в Турции, Индии, Египте и Узбекистане. В последнем население ежегодно увеличивается на 1,8%, что стимулирует спрос на российскую продукцию", - сказал Гусаков.Основные экспортные товары - это продовольствие, стройматериалы, бытовая химия и энергетическое оборудование. Развивающимся странам российские экспортеры также предлагают модернизацию инфраструктуры, IT-сервисы и образовательные программы.Тем не менее российский бизнес сталкивается с рядом проблем. В их числе – трансграничные валютные расчеты, высокие затраты на транспортировку, а также возросшие риски при реализации контрактов. Для их преодоления Группа РЭЦ предлагает льготное кредитование и страхование экспортных контрактов через Росэксимбанк и ЭКСАР. Кроме того, цифровая платформа "Мой экспорт" оптимизирует издержки и помогает экспортерам получать онлайн такие услуги, как поиск партнеров за рубежом. На данный момент на платформе доступно 126 услуг.Будущему российского несырьевого экспорта будет посвящен форум "Сделано в России". На нем РЭЦ 14 октября представит основные треки экспортного развития.

https://ria.ru/20241010/rets-1977372990.html

https://ria.ru/20241009/rets-1977203762.html

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экономика, россия, китай, белоруссия, снг, евразийский экономический союз, брикс