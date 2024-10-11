В Кишиневе отреагировали на желание ПМР провести свой референдум по ЕС
В Кишиневе заявили, что желание ПМР по своему референдуму по ЕС нарушает закон
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Проведение в непризнанной Приднестровской Молдавской республике референдума о вступлении в ЕС нарушает законодательство Молдавии, сообщили в пятницу в молдавском Бюро по вопросам реинтеграции.
Ранее в пятницу в МИД непризнанной ПМР предложил провести референдум по евроинтеграции на территории региона в связи с тем, что Кишинев отказался открыть участки для голосования на территории Приднестровья. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
"Молдавские власти подчеркивают, что выборы и референдум важны для всех граждан страны, включая тех, кто проживает в восточных районах. Для наших сограждан из восточных районов будут открыты 30 участков для голосования, расположенных в пределах Зоны безопасности, в населенных пунктах, находящихся под фактическим контролем конституционных властей. Открытие участков для голосования в неконтролируемых районах, где нет гарантий безопасности процесса и где возможны внешние вмешательства, противоречит законодательным нормам", - говорится в публикации, размещенной на сайте Бюро по вопросам евроинтеграции.
В этой связи молдавские власти еще раз призвали Тирасполь воздержаться от любых действий, препятствующих выборам и референдуму 20 октября, а также от попыток вмешательства в избирательный процесс.
Согласно решению ЦИК Молдавии, за пределами страны будет открыт 231 избирательный участок в 37 странах. Наибольшее количество участков — 60 — откроется в Италии. В Германии будет 26 участков. ЦИК Молдавии 14 сентября сообщил, что планирует открыть пять избирательных участков в РФ. Однако МИД республики одобрил открытие лишь двух из них в Москве.