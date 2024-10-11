https://ria.ru/20241011/rbk-1977523205.html
СМИ рассказали о возможных изменениях в сфере оборонной промышленности
СМИ рассказали о возможных изменениях в сфере оборонной промышленности - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ рассказали о возможных изменениях в сфере оборонной промышленности
Минпромторг предложил запретить списание средств со спецсчетов оборонных предприятий, пишет РБК. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:46
2024-10-11T09:46
2024-10-11T15:40
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил запретить списание средств со спецсчетов оборонных предприятий, пишет РБК."Предусматривается возможность нераспространения отдельных положений законодательства в отношении средств субсидий, предоставленных организациям оборонно-промышленного комплекса", — приводят в статье отрывок из описания законопроекта.В материале указали, что новый запрет должен снизить риски срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки денежных средств после их списания.Подчеркивается, что законопроект был одобрен комиссией по законодательной деятельности, а после согласования в правительстве будет направлен в Государственную думу.
https://ria.ru/20241009/nomera-1977119809.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа)
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), РБК (медиагруппа)
СМИ рассказали о возможных изменениях в сфере оборонной промышленности
РБК: власти предложили запретить списание средств со счетов оборонных заводов