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Жителям Украины стоит ожидать нового повышения налогов, заявили в Раде
Жителям Украины стоит ожидать нового повышения налогов, заявили в Раде - РИА Новости, 11.10.2024
Жителям Украины стоит ожидать нового повышения налогов, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:57
2024-10-11T09:57
2024-10-11T09:57
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним. Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. "Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE". Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции страны.
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в мире, украина, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Страна.ua
Жителям Украины стоит ожидать нового повышения налогов, заявили в Раде
Депутат Рады: одобренное парламентом повышение налогов не станет последним
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил, что одобренное украинским парламентом повышение налогов не станет последним.
Накануне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
"Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Украинское издание "Страна.ua
" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции страны.