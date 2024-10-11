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Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 11.10.2024
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20:07 11.10.2024 (обновлено: 20:11 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977681498.html
Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков
Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 11.10.2024
Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу вечером рабочую встречу в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:07
2024-10-11T20:11
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу вечером рабочую встречу в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Еще есть рабочая встреча в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос о рабочем графике главы государства на пятницу.
https://ria.ru/20241011/peskov-1977681586.html
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков

Песков: Путин проведет рабочую встречу в Кремле

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу вечером рабочую встречу в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Еще есть рабочая встреча в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос о рабочем графике главы государства на пятницу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Песков рассказал о планах Путина на следующей неделе
Вчера, 20:08
 
РоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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