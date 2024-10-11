https://ria.ru/20241011/putin-1977681498.html

Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков

Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков - РИА Новости, 11.10.2024

Путин проведет рабочую встречу в Кремле, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу вечером рабочую встречу в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:07

2024-10-11T20:07

2024-10-11T20:11

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу вечером рабочую встречу в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Еще есть рабочая встреча в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос о рабочем графике главы государства на пятницу.

https://ria.ru/20241011/peskov-1977681586.html

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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин