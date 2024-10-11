https://ria.ru/20241011/putin-1977648944.html
В Ашхабаде прошла встреча Путина с Бердымухамедовым
В Ашхабаде прошла встреча Путина с Бердымухамедовым - РИА Новости, 11.10.2024
В Ашхабаде прошла встреча Путина с Бердымухамедовым
Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:10
2024-10-11T17:10
2024-10-11T17:10
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым состоялась в Ашхабаде, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы давно не виделись. Я искренне рад этой возможности встретиться с вами лично и поговорить", - сказал Путин. Он также отметил особый вклад Бердымухамедова в отношения стратегического партнёрства России и Туркменистана. Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.
https://ria.ru/20241011/putin-1977595070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
В Ашхабаде прошла встреча Путина с Бердымухамедовым
Путин встретился в Ашхабаде с бывшим президентом Туркмении Бердымухамедовым
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым состоялась в Ашхабаде, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Мы давно не виделись. Я искренне рад этой возможности встретиться с вами лично и поговорить", - сказал Путин.
Он также отметил особый вклад Бердымухамедова в отношения стратегического партнёрства России и Туркменистана.
Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.