https://ria.ru/20241011/putin-1977648944.html

В Ашхабаде прошла встреча Путина с Бердымухамедовым

В Ашхабаде прошла встреча Путина с Бердымухамедовым - РИА Новости, 11.10.2024

В Ашхабаде прошла встреча Путина с Бердымухамедовым

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:10

2024-10-11T17:10

2024-10-11T17:10

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым состоялась в Ашхабаде, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы давно не виделись. Я искренне рад этой возможности встретиться с вами лично и поговорить", - сказал Путин. Он также отметил особый вклад Бердымухамедова в отношения стратегического партнёрства России и Туркменистана. Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.

https://ria.ru/20241011/putin-1977595070.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан