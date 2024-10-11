https://ria.ru/20241011/putin-1977639949.html

Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве

Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве - РИА Новости, 11.10.2024

Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве

Президент России Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр в Туве и доложить об... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:47

2024-10-11T16:47

2024-10-11T16:47

республика тыва

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр в Туве и доложить об этом до 15 декабря, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Тыва, которое состоялось 2 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр на территории Республики Тыва и включении этой программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды"", - говорится в перечне поручений. Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 декабря, а затем - один раз в год.

https://ria.ru/20241011/putin-1977638508.html

республика тыва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика тыва, россия, владимир путин, экономика