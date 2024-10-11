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Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве - РИА Новости, 11.10.2024
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16:47 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977639949.html
Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве
Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве - РИА Новости, 11.10.2024
Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве
Президент России Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр в Туве и доложить об... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:47
2024-10-11T16:47
республика тыва
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр в Туве и доложить об этом до 15 декабря, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Тыва, которое состоялось 2 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр на территории Республики Тыва и включении этой программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды"", - говорится в перечне поручений. Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 декабря, а затем - один раз в год.
https://ria.ru/20241011/putin-1977638508.html
республика тыва
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республика тыва, россия, владимир путин, экономика
Республика Тыва, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин дал поручения по программе геологического изучения недр в Туве

Путин дал поручения по разработке программы геологического изучения недр в Туве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр в Туве и доложить об этом до 15 декабря, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Тыва, которое состоялось 2 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос об оказании содействия в разработке программы геологического изучения недр на территории Республики Тыва и включении этой программы в федеральный проект "Геология: возрождение легенды"", - говорится в перечне поручений.
Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 декабря, а затем - один раз в год.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК
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Республика ТываРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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