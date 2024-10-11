https://ria.ru/20241011/putin-1977638508.html

Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК

Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК - РИА Новости, 11.10.2024

Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК

Президент России Владимир Путин поручил правительству при доработке индивидуальной программы развития Тувы на 2025-2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:36

2024-10-11T16:36

2024-10-11T16:36

экономика

россия

республика тыва

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при доработке индивидуальной программы развития Тувы на 2025-2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в промышленности, в агропромышленном комплексе, развития малого и среднего предпринимательства и туризма. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Тувы, которое состоялось 2 сентября. Список был опубликован в пятницу на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при доработке индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025–2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства и туризма", - говорится в поручении Путина.

https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html

россия

республика тыва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, республика тыва, владимир путин