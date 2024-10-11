Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977638508.html
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК - РИА Новости, 11.10.2024
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК
Президент России Владимир Путин поручил правительству при доработке индивидуальной программы развития Тувы на 2025-2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:36
2024-10-11T16:36
экономика
россия
республика тыва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977294160_0:7:3006:1697_1920x0_80_0_0_3441b52472f7d0275750b8aae96bb04b.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при доработке индивидуальной программы развития Тувы на 2025-2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в промышленности, в агропромышленном комплексе, развития малого и среднего предпринимательства и туризма. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Тувы, которое состоялось 2 сентября. Список был опубликован в пятницу на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при доработке индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025–2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства и туризма", - говорится в поручении Путина.
https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977294160_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_d54bb16042e7f0c7ed5888133cb2d8cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, республика тыва, владимир путин
Экономика, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК

Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки проектов Тувы в промышленности и АПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при доработке индивидуальной программы развития Тувы на 2025-2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в промышленности, в агропромышленном комплексе, развития малого и среднего предпринимательства и туризма.
Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Тувы, которое состоялось 2 сентября. Список был опубликован в пятницу на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации при доработке индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025–2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства и туризма", - говорится в поручении Путина.
Президент России Владимир Путин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Глава Тувы доложил Путину о росте ВРП
2 сентября, 14:25
 
ЭкономикаРоссияРеспублика ТываВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала