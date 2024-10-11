https://ria.ru/20241011/putin-1977638508.html
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК - РИА Новости, 11.10.2024
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК
Президент России Владимир Путин поручил правительству при доработке индивидуальной программы развития Тувы на 2025-2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:36
2024-10-11T16:36
2024-10-11T16:36
экономика
россия
республика тыва
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при доработке индивидуальной программы развития Тувы на 2025-2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в промышленности, в агропромышленном комплексе, развития малого и среднего предпринимательства и туризма. Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Тувы, которое состоялось 2 сентября. Список был опубликован в пятницу на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при доработке индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025–2030 годы рассмотреть вопрос о поддержке проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства и туризма", - говорится в поручении Путина.
https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, республика тыва, владимир путин
Экономика, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин
Путин дал поручения по поддержке проектов Тувы в промышленности и АПК
Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки проектов Тувы в промышленности и АПК