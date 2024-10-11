https://ria.ru/20241011/putin-1977638153.html
Путин поручил создать музей на базе старейшей русской школы в Туве
Путин поручил создать музей на базе старейшей русской школы в Туве - РИА Новости, 11.10.2024
Путин поручил создать музей на базе старейшей русской школы в Туве
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании исторического музея на базе старейшей русской школы в Туве, определив источники... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:34
2024-10-11T16:34
2024-10-11T16:34
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании исторического музея на базе старейшей русской школы в Туве, определив источники финансирования. "Правительству Российской Федерации совместно c правительством Республики Тыва рассмотреть вопрос о создании исторического музея на базе школы в городе Туране, открытой в 1908 году, определив сроки реализации и источники финансирования мероприятий по созданию музея", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 декабря. Первая русская школа в Туве была открыта в 1908 году в городе Туран. Она называлась "Туранское сельское одноклассное училище Министерства народного просвещения". Школа была построена на пожертвования переселенцев из России, которые в середине 1880-х годов основали первый русский поселок Туран на территории современной Тувы. Решение о строительстве школы было принято на сельском сходе. Первыми учениками школы стали 46 детей разных возрастов. Они обучались таким предметам как Закон Божий, церковнославянская грамота, русский язык, арифметика и церковное пение. Школа работает и сегодня. В первом школьном доме, построенном в 1908 году, продолжаются учебные занятия.
https://ria.ru/20240902/putin-1969935689.html
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общество, туран, россия, республика тыва, владимир путин
Общество, Туран, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин
Путин поручил создать музей на базе старейшей русской школы в Туве
Путин поручил создать исторический музей на базе старейшей русской школы в Туве
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании исторического музея на базе старейшей русской школы в Туве, определив источники финансирования.
"Правительству Российской Федерации совместно c правительством Республики Тыва
рассмотреть вопрос о создании исторического музея на базе школы в городе Туране
, открытой в 1908 году, определив сроки реализации и источники финансирования мероприятий по созданию музея", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 декабря.
Первая русская школа в Туве была открыта в 1908 году в городе Туран. Она называлась "Туранское сельское одноклассное училище Министерства народного просвещения". Школа была построена на пожертвования переселенцев из России, которые в середине 1880-х годов основали первый русский поселок Туран на территории современной Тувы. Решение о строительстве школы было принято на сельском сходе.
Первыми учениками школы стали 46 детей разных возрастов. Они обучались таким предметам как Закон Божий, церковнославянская грамота, русский язык, арифметика и церковное пение.
Школа работает и сегодня. В первом школьном доме, построенном в 1908 году, продолжаются учебные занятия.