https://ria.ru/20241011/putin-1977618684.html

Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде

Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде - РИА Новости, 11.10.2024

Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что он... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:12

2024-10-11T15:12

2024-10-11T16:56

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что он принял участие в форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги."Рады вас видеть! Мы вас благодарим, мы вам признательны, что вы приняли наше приглашение и приехали с рабочим визитом, участвовали в нашем международном форуме, посвящённому 300-летию Махтумкули Фраги. Он наш писатель, философ, как у вас Пушкин, Достоевский... Мы рады, что в этом году очень много было сделано по этой тематике, много было создано скульптурных изображений, бюстов, школы носят его имя, были творческие встречи. Я хотел бы поблагодарить за тот личный вклад, который вы сделали для этого. Это гуманитарное направление во все века сплачивало туркмен и россиян", - сказал Бердымухамедов в ходе переговоров с Путиным.Глава российского государства в пятницу находится с визитом в столице Туркмении. Он выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского поэта-мыслителя Махтумкули. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента России Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Он отметил, что юбилей поэта широко и торжественно отмечается и в России. Значимым событием он назвал открытие бюста Махтумкули в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Бердымухамедов поблагодарил президента России за поддержку и содействие в этой работе.

https://ria.ru/20241011/berdymukhamedov-1977518445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туркмения, россия, иран, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, масуд пезешкиан, ашхабад, в мире