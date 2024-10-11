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Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде - РИА Новости, 11.10.2024
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15:12 11.10.2024 (обновлено: 16:56 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977618684.html
Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде
Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде - РИА Новости, 11.10.2024
Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде
Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что он... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:12
2024-10-11T16:56
туркмения
россия
иран
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
масуд пезешкиан
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что он принял участие в форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги."Рады вас видеть! Мы вас благодарим, мы вам признательны, что вы приняли наше приглашение и приехали с рабочим визитом, участвовали в нашем международном форуме, посвящённому 300-летию Махтумкули Фраги. Он наш писатель, философ, как у вас Пушкин, Достоевский... Мы рады, что в этом году очень много было сделано по этой тематике, много было создано скульптурных изображений, бюстов, школы носят его имя, были творческие встречи. Я хотел бы поблагодарить за тот личный вклад, который вы сделали для этого. Это гуманитарное направление во все века сплачивало туркмен и россиян", - сказал Бердымухамедов в ходе переговоров с Путиным.Глава российского государства в пятницу находится с визитом в столице Туркмении. Он выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского поэта-мыслителя Махтумкули. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента России Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Он отметил, что юбилей поэта широко и торжественно отмечается и в России. Значимым событием он назвал открытие бюста Махтумкули в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Бердымухамедов поблагодарил президента России за поддержку и содействие в этой работе.
https://ria.ru/20241011/berdymukhamedov-1977518445.html
https://ria.ru/20241011/putin-1977595070.html
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туркмения, россия, иран, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, масуд пезешкиан, ашхабад, в мире
Туркмения, Россия, Иран, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Масуд Пезешкиан, Ашхабад, В мире
Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Путина за участие в форуме в Ашхабаде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что он принял участие в форуме "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
"Рады вас видеть! Мы вас благодарим, мы вам признательны, что вы приняли наше приглашение и приехали с рабочим визитом, участвовали в нашем международном форуме, посвящённому 300-летию Махтумкули Фраги. Он наш писатель, философ, как у вас Пушкин, Достоевский... Мы рады, что в этом году очень много было сделано по этой тематике, много было создано скульптурных изображений, бюстов, школы носят его имя, были творческие встречи. Я хотел бы поблагодарить за тот личный вклад, который вы сделали для этого. Это гуманитарное направление во все века сплачивало туркмен и россиян", - сказал Бердымухамедов в ходе переговоров с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Путина наградят юбилейной медалью поэта-мыслителя Фраги
Вчера, 09:14
Глава российского государства в пятницу находится с визитом в столице Туркмении. Он выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского поэта-мыслителя Махтумкули. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.
Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил, что принял решение наградить президента России Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Он отметил, что юбилей поэта широко и торжественно отмечается и в России. Значимым событием он назвал открытие бюста Махтумкули в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Бердымухамедов поблагодарил президента России за поддержку и содействие в этой работе.
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций - участников международного форума в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"Процесс необратим". Путин указал на судьбоносный поворот
Вчера, 14:24
 
ТуркменияРоссияИранВладимир ПутинГурбангулы БердымухамедовМасуд ПезешкианАшхабадВ мире
 
 
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