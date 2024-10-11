Путин отметил вклад экс-президента Туркменистана в отношения с Россией
Путин: стратегическое партнерство с Туркменистаном развивается успешно
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 11 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 11 октября 2024
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Отношения стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном развиваются успешно, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в Ашхабаде провел встречу с председателем верхней палаты парламента Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
"Отношения стратегического партнерства развиваются успешно между Россией и Туркменистаном. В значительной степени это благодаря вашим усилиям, поскольку Вы заложили основы таких отношений", - сказал Путин на встрече.
Глава государства положительно оценил развитие торгово-экономических связей между РФ и Туркменистаном. По словам президента, Москва и Ашхабад продолжают искать новые проекты для развития взаимоотношений, для этих целей работает межправительственная комиссия. Также Путин отметил тесные связи на региональном уровне.
"Межрегиональные связи развиваются хорошо. 60 субъектов Российской Федерации имеют устойчивые связи со своими друзьями и партнерами в Туркменистане", - подчеркнул президент России, отметив, что лидерами по взаимодействии с Туркменистаном является Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург.
Путин также заверил бывшего президента Туркменистана, что с действующим лидером страны, Сердаром Бердымухамедовым, у него сложились хорошие отношения. Он отметил, что президента Туркменистана ждут в России на саммите БРИКС в Казани, а также на неформальном саммите лидеров СНГ накануне Нового года.