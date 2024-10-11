https://ria.ru/20241011/putin-1977591797.html

Путин встретился с бывшим президентом Туркменистана

Путин встретился с бывшим президентом Туркменистана - РИА Новости, 11.10.2024

Путин встретился с бывшим президентом Туркменистана

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем верхней палаты парламента Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым началась в РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:57

2024-10-11T13:57

2024-10-11T14:28

в мире

владимир путин

гурбангулы бердымухамедов

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем верхней палаты парламента Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым началась в Ашхабаде, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.

https://ria.ru/20241011/putin-1977576825.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов