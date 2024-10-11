Путин встретился с бывшим президентом Туркменистана
Путин проводит встречу с бывшим президентом Туркменистана Бердымухамедовым
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 11 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 11 октября 2024
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем верхней палаты парламента Туркменистана, бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым началась в Ашхабаде, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства выступил на пленарном заседании форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящён 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, Путин провел первые очные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом.
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