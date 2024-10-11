https://ria.ru/20241011/putin-1977576825.html

Путин отметил рост товарооборота России и Ирана

Путин отметил рост товарооборота России и Ирана - РИА Новости, 11.10.2024

Путин отметил рост товарооборота России и Ирана

Тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:56

2024-10-11T12:56

2024-10-11T12:56

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

в мире

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост, заявил президент России Владимир Путин. "В этому году мы наблюдаем рост товарооборота, правда он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая", - отметил Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

https://ria.ru/20240806/shoygu-1964416008.html

россия

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире