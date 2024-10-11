https://ria.ru/20241011/putin-1977576825.html
Путин отметил рост товарооборота России и Ирана
Путин отметил рост товарооборота России и Ирана - РИА Новости, 11.10.2024
Путин отметил рост товарооборота России и Ирана
Тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:56
2024-10-11T12:56
2024-10-11T12:56
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост, заявил президент России Владимир Путин. "В этому году мы наблюдаем рост товарооборота, правда он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая", - отметил Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
https://ria.ru/20240806/shoygu-1964416008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Путин отметил рост товарооборота России и Ирана
Путин: торговые отношения России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост