https://ria.ru/20241011/putin-1977573624.html
Двусторонние переговоры Путина в Ашхабаде. Трансляция
Двусторонние переговоры Путина в Ашхабаде. Трансляция - РИА Новости, 11.10.2024
Двусторонние переговоры Путина в Ашхабаде. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит серию двусторонних встреч в Ашхабаде. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:30
2024-10-11T13:30
2024-10-11T13:30
владимир путин
ашхабад
россия
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Президент России Владимир Путин проводит серию двусторонних встреч в Ашхабаде.
ашхабад
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на двусторонних встречах в Ашхабаде
LIVE: Путин на двусторонних встречах в Ашхабаде
2024-10-11T13:30
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PT5M29S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ашхабад, россия, видео
Владимир Путин, Ашхабад, Россия
Двусторонние переговоры Путина в Ашхабаде. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит серию двусторонних встреч в Ашхабаде.
2024-10-11T13:30
true
PT5M29S
Двусторонние переговоры Путина в Ашхабаде. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит серию двусторонних встреч в Ашхабаде.