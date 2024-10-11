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Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани - РИА Новости, 11.10.2024
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12:33 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977570163.html
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани - РИА Новости, 11.10.2024
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани
Президент РФ Владимир Владимир Путин в Ашхабаде на ногах переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, подтвердил, что РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:33
2024-10-11T12:33
россия
турция
казань
дмитрий песков
владимир путин
нуман куртулмуш
брикс
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Владимир Путин в Ашхабаде на ногах переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, подтвердил, что в скором времени ждет двустороннюю встречу с президентом Тайипом Эрдоганом в Казани, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, он уже выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". "Путин переговорил на ногах с председателем Великого национального собрания Турции, турецкого парламента. Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани", - сказал Песков журналистам. В Казани состоится саммит БРИКС.
https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html
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россия, турция, казань, дмитрий песков, владимир путин, нуман куртулмуш, брикс, саммит брикс
Россия, Турция, Казань, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нуман Куртулмуш, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани

Песков: Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Владимир Путин в Ашхабаде на ногах переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, подтвердил, что в скором времени ждет двустороннюю встречу с президентом Тайипом Эрдоганом в Казани, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, он уже выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
"Путин переговорил на ногах с председателем Великого национального собрания Турции, турецкого парламента. Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани", - сказал Песков журналистам.
В Казани состоится саммит БРИКС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
7 октября, 16:52
 
РоссияТурцияКазаньДмитрий ПесковВладимир ПутинНуман КуртулмушБРИКССаммит БРИКС
 
 
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