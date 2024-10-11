https://ria.ru/20241011/putin-1977570163.html

Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани

Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани - РИА Новости, 11.10.2024

Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани

Президент РФ Владимир Владимир Путин в Ашхабаде на ногах переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, подтвердил, что РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:33

2024-10-11T12:33

2024-10-11T12:33

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саммит брикс

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Владимир Путин в Ашхабаде на ногах переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, подтвердил, что в скором времени ждет двустороннюю встречу с президентом Тайипом Эрдоганом в Казани, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, он уже выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". "Путин переговорил на ногах с председателем Великого национального собрания Турции, турецкого парламента. Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани", - сказал Песков журналистам. В Казани состоится саммит БРИКС.

https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html

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турция

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россия, турция, казань, дмитрий песков, владимир путин, нуман куртулмуш, брикс, саммит брикс