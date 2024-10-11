https://ria.ru/20241011/putin-1977569016.html
Песков рассказал подробности разговора Путина и президента Пакистана
Песков рассказал подробности разговора Путина и президента Пакистана - РИА Новости, 11.10.2024
Песков рассказал подробности разговора Путина и президента Пакистана
Президент РФ Владимир Путин, который находится с визитом в Ашхабаде, кратко переговорил с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:30
2024-10-11T12:30
2024-10-11T12:30
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с визитом в Ашхабаде, кратко переговорил с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга с официальными визитами и подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, он уже выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". "Путин имел возможность кратко переговорить с президентом Пакистана. Во-первых, они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, ашхабад, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Пакистан, Россия, Ашхабад, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал подробности разговора Путина и президента Пакистана
Путин и лидер Пакистана подтвердили намерение развивать двусторонние связи
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с визитом в Ашхабаде, кратко переговорил с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга с официальными визитами и подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане
, он уже выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
"Путин имел возможность кратко переговорить с президентом Пакистана. Во-первых, они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность", - сказал Песков журналистам.