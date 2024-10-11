https://ria.ru/20241011/putin-1977569016.html

Песков рассказал подробности разговора Путина и президента Пакистана

Песков рассказал подробности разговора Путина и президента Пакистана - РИА Новости, 11.10.2024

Песков рассказал подробности разговора Путина и президента Пакистана

Президент РФ Владимир Путин, который находится с визитом в Ашхабаде, кратко переговорил с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:30

2024-10-11T12:30

2024-10-11T12:30

пакистан

россия

ашхабад

владимир путин

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977527690_427:0:2891:1386_1920x0_80_0_0_b2617025cddfb1e2d9c305704f90b54e.jpg

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с визитом в Ашхабаде, кратко переговорил с лидером Пакистана Асифом Али Зардари, они обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга с официальными визитами и подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, он уже выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". "Путин имел возможность кратко переговорить с президентом Пакистана. Во-первых, они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html

пакистан

россия

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пакистан, россия, ашхабад, владимир путин, дмитрий песков, в мире