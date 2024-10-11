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Путин отметил вклад тувинцев в достижение ключевых задач страны - РИА Новости, 11.10.2024
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11:24 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977549235.html
Путин отметил вклад тувинцев в достижение ключевых задач страны
Путин отметил вклад тувинцев в достижение ключевых задач страны - РИА Новости, 11.10.2024
Путин отметил вклад тувинцев в достижение ключевых задач страны
Президент России Владимир Путин поздравил главу Тувы Владислава Ховалыга и жителей региона с 80-летием добровольного вхождения республики в состав СССР, отметив РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:24
2024-10-11T11:24
общество
россия
ссср
республика тыва
владимир путин
владислав ховалыг
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Тувы Владислава Ховалыга и жителей региона с 80-летием добровольного вхождения республики в состав СССР, отметив вклад тувинцев в достижении ключевых задач страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что это событие стало важной, поворотной вехой в истории республики, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению его уникального культурного, духовного наследия. "Сегодня Республика Тыва уверенно смотрит в будущее. Здесь живут талантливые, трудолюбивые и гостеприимные люди, которые с огромным уважением относятся к самобытным традициям и обычаям предков, бесценным природным богатствам родного края, своей деятельной энергией и целеустремлённостью содействуют реализации ключевых общенациональных задач на благо республики и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
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общество, россия, ссср, республика тыва, владимир путин, владислав ховалыг
Общество, Россия, СССР, Республика Тыва, Владимир Путин, Владислав Ховалыг
Путин отметил вклад тувинцев в достижение ключевых задач страны

Путин: трудолюбивые тувинцы содействуют достижению ключевых задач России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Тувы Владислава Ховалыга и жителей региона с 80-летием добровольного вхождения республики в состав СССР, отметив вклад тувинцев в достижении ключевых задач страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что это событие стало важной, поворотной вехой в истории республики, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению его уникального культурного, духовного наследия.
"Сегодня Республика Тыва уверенно смотрит в будущее. Здесь живут талантливые, трудолюбивые и гостеприимные люди, которые с огромным уважением относятся к самобытным традициям и обычаям предков, бесценным природным богатствам родного края, своей деятельной энергией и целеустремлённостью содействуют реализации ключевых общенациональных задач на благо республики и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ОбществоРоссияСССРРеспублика ТываВладимир ПутинВладислав Ховалыг
 
 
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