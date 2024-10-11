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Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги - РИА Новости, 11.10.2024
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09:30 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977521179.html
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги - РИА Новости, 11.10.2024
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в столице Туркмении Ашхабаде процитировал туркменского... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:30
2024-10-11T09:30
россия
туркмения
ашхабад
владимир путин
общество
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АХШАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в столице Туркмении Ашхабаде процитировал туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Путин отметил, что Фраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы, а его произведения и творческое наследие по праву входят в золотой фонд мировой культуры. "На что хотел бы обратить внимание. В годы Великой Отечественной войны в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта (Фраги - ред.), старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: "Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20241010/putin-1977360598.html
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россия, туркмения, ашхабад, владимир путин, общество
Россия, Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, Общество
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги

Путин процитировал поэта-мыслителя Фраги на выступлении на форуме в Ашхабаде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / POOL
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АХШАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в столице Туркмении Ашхабаде процитировал туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Путин отметил, что Фраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы, а его произведения и творческое наследие по праву входят в золотой фонд мировой культуры.
"На что хотел бы обратить внимание. В годы Великой Отечественной войны в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта (Фраги - ред.), старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: "Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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РоссияТуркменияАшхабадВладимир ПутинОбщество
 
 
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