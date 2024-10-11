https://ria.ru/20241011/putin-1977521179.html
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги - РИА Новости, 11.10.2024
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в столице Туркмении Ашхабаде процитировал туркменского... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:30
2024-10-11T09:30
2024-10-11T09:30
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АХШАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в столице Туркмении Ашхабаде процитировал туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. Путин отметил, что Фраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы, а его произведения и творческое наследие по праву входят в золотой фонд мировой культуры. "На что хотел бы обратить внимание. В годы Великой Отечественной войны в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта (Фраги - ред.), старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: "Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20241010/putin-1977360598.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туркмения, ашхабад, владимир путин, общество
Россия, Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, Общество
Путин процитировал туркменского поэта-мыслителя Фраги
Путин процитировал поэта-мыслителя Фраги на выступлении на форуме в Ашхабаде
АХШАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в столице Туркмении Ашхабаде процитировал туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Путин отметил, что Фраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы, а его произведения и творческое наследие по праву входят в золотой фонд мировой культуры.
"На что хотел бы обратить внимание. В годы Великой Отечественной войны в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта (Фраги - ред.), старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз: "Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон", - сказал российский лидер.