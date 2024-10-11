https://ria.ru/20241011/putin-1977518190.html

В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями

В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями - РИА Новости, 11.10.2024

В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями

Принципы толерантности, уважения и равенства между нациями востребованы в современном мире на фоне глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:11

2024-10-11T09:11

2024-10-11T09:20

владимир путин

в мире

россия

ашхабад

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Принципы толерантности, уважения и равенства между нациями востребованы в современном мире на фоне глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин."Всё это (принципы толерантности, уважения и равенства - ред.) и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, междунациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок", - сказал он на полях форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского лидера на пленарном заседании мероприятия.

https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html

россия

ашхабад

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Дарья Буймова

владимир путин, в мире, россия, ашхабад