https://ria.ru/20241011/putin-1977518190.html
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями - РИА Новости, 11.10.2024
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями
Принципы толерантности, уважения и равенства между нациями востребованы в современном мире на фоне глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:11
2024-10-11T09:11
2024-10-11T09:20
владимир путин
в мире
россия
ашхабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Принципы толерантности, уважения и равенства между нациями востребованы в современном мире на фоне глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин."Всё это (принципы толерантности, уважения и равенства - ред.) и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, междунациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок", - сказал он на полях форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского лидера на пленарном заседании мероприятия.
https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html
россия
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, ашхабад
Владимир Путин, В мире, Россия, Ашхабад
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями
Путин: в мире востребованы принципы равенства на фоне глобальных изменений