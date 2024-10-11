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В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями - РИА Новости, 11.10.2024
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09:11 11.10.2024 (обновлено: 09:20 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977518190.html
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями - РИА Новости, 11.10.2024
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями
Принципы толерантности, уважения и равенства между нациями востребованы в современном мире на фоне глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:11
2024-10-11T09:20
владимир путин
в мире
россия
ашхабад
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Принципы толерантности, уважения и равенства между нациями востребованы в современном мире на фоне глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин."Всё это (принципы толерантности, уважения и равенства - ред.) и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, междунациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок", - сказал он на полях форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского лидера на пленарном заседании мероприятия.
https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html
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владимир путин, в мире, россия, ашхабад
Владимир Путин, В мире, Россия, Ашхабад
В мире востребованы принципы уважения и равенства между нациями

Путин: в мире востребованы принципы равенства на фоне глобальных изменений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Принципы толерантности, уважения и равенства между нациями востребованы в современном мире на фоне глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин.
"Всё это (принципы толерантности, уважения и равенства - ред.) и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, междунациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок", - сказал он на полях форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.
Путин в пятницу находится с визитом в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, планируется выступление российского лидера на пленарном заседании мероприятия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Владимир ПутинВ миреРоссияАшхабад
 
 
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